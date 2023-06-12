台東縣警察局針對易肇事的中山路與正氣路路口，設置全縣第1座「行人專用號誌時相」。（蕭嘉蕙攝）

「行人專用號誌時相」會在同一時間亮起「小綠人」燈號，時長約20秒，期間車輛須全部停止，路口僅允許行人通行。（蕭嘉蕙攝）

為擺脫「行人地獄」惡名，台東縣警察局針對易肇事的中山路與正氣路路口，設置全縣第1座「行人專用號誌時相」，今正式啟用，採取行人綠燈與行車綠燈分開亮行，每次亮燈20秒路口淨空，供行人通行，但不少民眾看得霧煞煞，初期規畫員警路口指揮宣導。

台東首座「行人專用號誌時相」啟用，這路口將加強指揮宣導。

過馬路口訣「紅燈停、綠燈行、行人快通行」，民眾朗朗上口，但台東市路口的號誌卻同時亮起綠燈和「小紅人」，路面還畫了2道交叉白線，該怎麼過馬路，民眾一頭霧水。

台東縣警察隊組長邱中正說明，近年來因行人事故增多，警察局針對台東市易肇事的中山路與正氣路路口，設置台東縣第1座行人專用號誌，每天上午5點至晚上11點，屆時會有20秒的路口淨空，專屬行人穿越。

台東縣警察局配合交通部行人保護策略，擇定中山路與正氣路口設置全縣第1座「行人專用號誌時相」，除了原有的4條斑馬線外，路面增畫設了2道中央交叉標線，今上午7時正式啟用，行人專用號誌會集中在同一時間亮起「小綠人」，時長約20秒，期間車輛須全部停止，路口僅允許行人通行，確保行人可擁有無人車衝突的路口通行權。

「需要，設置好」李小姐說，尤其是有擺夜市的時候，因為人潮多車潮也多，有了行人專用號誌會比較安全，但也有民眾認為有好有壞，李先生說，雖然對行人來說比較安全，但也容易塞車，難兩全其美。

「行人專用號誌時相」設置於十字路口，採取行人綠燈與行車綠燈分開亮行，考量民眾尚不熟悉號誌運作，台東縣警察局初期規畫員警在路口指揮人車通行，擴大宣導效果。