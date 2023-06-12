生產BNT新冠肺炎疫苗的德國BioNTech公司面臨上百件求償官司，代理訴訟案的兩家律師事務所表示，客戶接種BNT疫苗後出現長期性的健康傷害，總求償金額高達100萬歐元（約新台幣3300萬）規模。

綜合外媒報導，BioNTech將在12日首次出庭，面對一起由具醫療背景的德國婦女提起的訴訟，她指控BNT疫苗害她出現心律不整與腦霧的症狀，求償金額為15萬歐元（約新台幣495萬）。

除了這樁案子，BioNTech面臨上百起訴訟，總求償金額為100萬歐元，在德國施打2.24億劑疫苗，其中四分之三是由BioNTech與美國輝瑞（Pfizer）合作生產的疫苗，大部分的受害者都是對BioNTech提告。

BioNTech對官司有信心，公司強調，全球接種超過26億劑疫苗後，持續進行安全性監測，迄今為止，除了已經列在產品訊息中的副作用外，尚未發現任何潛在的副作用。

然而，代理官司的律師事務所Rogert & Ulbrich負責人Tobias Ulbrich也爆出爭議，過去他曾公開批評疫苗製造商，甚至聲稱比爾蓋茲想要透過接種疫苗減少德國的人口，遭比爾蓋茲基金會駁斥。

Tobias Ulbrich否認代理訴訟案是想謀求個人經濟利益，「我們可以收取的費用上限約為7000歐元，且多半由客戶的保險公司支付，但我們有很龐大的團隊，有一半的錢會用在官司上。」