一名女網友發現奶奶出殯時，她送給奶奶的金戒指不見了，後來得知是大嫂趁機偷拔走，她說那戒指是她用第一份薪水送奶奶的，但大嫂卻堅持不歸還她，不料她近日得知，大嫂每天都夢到奶奶在床邊惡狠狠地瞪自己，連躲在神桌上睡覺都沒用，大嫂於是連忙把戒指還給原PO。

該女網友在「匿名公社」發文，她在奶奶出殯當天發現送給對方的金戒指從手指不見了，葬儀社稱是大嫂拔掉的，因遺體火葬時不能戴，但大嫂堅稱戒指是自己結婚時送給奶奶的，原PO說戒指是她用第一份薪水買給奶奶的，對方一戴就10年，但大嫂堅持否認，原PO還說大嫂原本稱不爭遺產，如今卻把房子、老家、存摺、金飾全都搶走，最後小嬸幫忙講話，才把老家分給原PO。

原PO說日前大嫂突然現身把戒指交還給她，她原本還很納悶，近日在百日祭祀時，小嬸才說大嫂已連日做惡夢，大嫂一直夢到奶奶在她床尾瞪她，連到女兒房間、佛桌下睡覺也一樣，小嬸說應該是奶奶不捨原PO遭欺負，原PO事後發文「我很感謝奶奶，謝謝祂已經到佛祖身邊了還是掛念著我」。

其他網友留言「奶奶在天有靈」、「知道自己做了虧心事還算有良心」、「我家大嫂就是清別人東西不會過問，做錯事也不會不好意思」、「怎麼大嫂都ㄧ樣啊，都這麽貪心，我遇到大嫂都這樣，不應該是她的也ㄧ樣拿」、「希望奶奶走好，破格大嫂沒被嚇瘋真可惜」、「有這種大嫂真是辛苦妳了！活該被教訓」。