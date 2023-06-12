疫後交流雖正逐步恢復，但中日韓三國民眾彼此的好感度仍持續下降。韓國前任總統盧泰愚之子盧載憲撰文表示，當務之急是尋求東亞共同價值和目標，打造可持續發展的共同體，重建三國關係，第一步可以從文化合作開始，有必要共同構建元宇宙等沒有傾向性的新型數位平台，為三國年輕人提供暢想未來的機會。

大陸《環球時報》12日刊出盧載憲專文。他說，儘管歷史恩怨帶來的傷痕難以化解，中日韓三國為維護域內共同發展付出了努力。但令人遺憾的是，新冠肺炎疫情爆發至今，我們目睹了中日韓三國民眾彼此的好感度持續下降。在筆者看來，根源在於人員往來驟減，無法面對面交流，小的誤會也可能升級為信任危機，積累的矛盾也無法及時化解。

盧載憲指出，三方都在努力將雙邊關係恢復到「正常軌道」。先是韓國政府採取行動試圖改善與日本的雙邊關係，同時也出現了修復韓中關係的呼聲。但令人遺憾的是，目前尚未形成足以扭轉當下負面局勢的新變化，中日韓三國的友好與和諧依然任重而道遠。

盧載憲強調，是時候轉變思路了。當務之急，是跳出中韓、中日、韓日雙邊關係，從東亞乃至整個亞洲的多邊關係這一更廣闊的視角出發，尋求東亞共同價值和目標，打造可持續發展的共同體。換言之，要脫離特定國家或雙邊關係的總和，從「東亞多邊」這一根源出發，立足尊重彼此國家的個性，重建中日韓三國關係。

盧載憲認為，中日韓三國突破既往雙邊關係的局限性，邁出追求亞洲共同價值的第一步，可以從文化合作開始。中日韓三國已經在文化領域通過合資合作生產了大量的產品，從業人員開啟跨國合作活躍於國際舞台。三方有必要通過開展智慧財產權保護與合作等方式，為彼此合作營造不受限的環境，並為進一步深度合作共同努力打造政策和產業平台。

此外，還需要努力推動年輕人之間的合作。盧載憲表示，三國青年需要一個分享及發揮作為亞洲人自豪感的平台。遺憾的是，現有的可供年輕人溝通和使用的數位平台不僅未能起到這種作用，反而進一步強化了年輕人之間的負面情感。中日韓三國有必要共同構建元宇宙等沒有傾向性的新型數位平台，為三國年輕人提供暢想未來的機會。

盧載憲最後強調，20世紀初，歐洲哲學家提出歐洲聯合構想時，很多飽受兩次世界大戰之苦的人都說歐洲一體化絕不可行。然而，現在的歐洲通過歐盟成功構建了治理架構。中日韓三國以亞洲價值構建共同體，現在看起來像是天方夜譚，但它有朝一日終將成為現實。