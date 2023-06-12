僑威專攻PC Clone中高階電源市場，目前電競主要品牌廠幾乎是僑威的客戶，在PC Clone電源代工市佔率高居第一，由於僑威PC電源主要在中高階市場，中高階(550W上下)電源產品佔公司PC產品營收約90%，讓公司電源產品平均毛利率高於同業，電競市場歷經一年左右庫存調整後需求明顯回升，讓僑威營運展望樂觀，可望自今年第1季一路好到第3季。

受惠於NVIDIA新款RTX 40系列顯卡效能提升，且顯卡全力運作時突然峰值將拉到2倍以上，引爆ATX 3.0電源供應器商機，僑威因ATX 3.0中高階電源產品出貨放量，今年第1季合併毛利率躍增至24.34%，年增7.7個百分點，單季稅後盈餘達2.69億元，年增50.3%，每股盈餘為1.18元，累計前5月合併營收為42.87億元，年增53.94%。

在非PC產品方面，僑威非PC產品包含5~15W的充電頭到乙太網路等，終端應用以網通、安控及工具產品為主，其中網通包括：Router(路由器)/Switch(交換器)等，毛利率則低於整體平均毛利率，僑威表示，由於非PC產品在業界市佔率仍低，還有很大成長空間。

隨著多元化產品布局逐漸顯現，今年前5月非PC產品佔僑威營收比重約20%，PC營收佔比約80%。

充電樁商機夯，僑威因轉投資「起而行」受到關注，僑威表示，公司與起而行是合作夥伴，協助部分充電樁組裝業務，由於目前仍是起步，整體貢獻還待觀察發酵。

僑威表示，目前各產品線以電競PC狀況比較好，網通因為物聯網也不錯，現在市場蠻正面的，第3季看起來還OK，7月及8月訂單已經看到，不過出貨還是要看客戶安排，整體而言，今年蠻有機會創下歷年新高。

在廠區製造方面，僑威生產據點主要在大陸跟越南，其中大陸廣州(貴冠與嘉葵)是最大生產基地，主要生產電源PC/工業/新能源/安控/網通/適配器及消費性電源週邊商品，江西萬載昌聖主要生產電源上游零組件，包括：銅錠/鋁型材/塑膠粒至加工成線材、散熱片、變壓器、線圈、散熱鰭片及塑膠射出(變壓器用線架)等，越南有河內與北寧兩個廠區，其中北寧廠主要負責生產電源成品/線材/沖壓/烤漆/風扇及塑膠射出等，河內廠則是生產磁性元器件，如：變壓器及線圈、塑膠射出(變壓器用的線架)等。

目前越南廠佔總產能約1到2成，以供應美國客戶為主，僑威希望今年底或明年越南廠佔總產能比重能拉升至3成，未來大陸廠區將以供應大陸市場為主。