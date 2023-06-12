該要求匿名的女子正在控訴BNT至少15萬歐元(約16.2萬美元)的人身損害賠償，以及未指明的物質損害賠償。該案件由漢堡市的地方法院審理中。

原告聲稱BNT疫苗導致她上身疼痛、四肢腫脹、疲勞，和產生睡眠障礙。

律師Tobias Ulbrich說，他打算挑戰歐盟監管單位和德國疫苗評估單位有關BNT疫苗具有正面的「風險益處」的說法。

根據德國醫藥法規定，只有在「醫學科學」有證明其產品導致了與藥效不相稱的傷害，或者出現錯誤的標籤資訊的情況下，藥品或疫苗的生產者才有責任為該藥的副作用支付賠償。

該疫苗為BNT與輝瑞(Pfizer)合作開發，而BNT擁有該疫苗在德國的市場推廣權。BNT表示，經過仔細考量，它認為此案沒有法律根據。

歐洲藥品管理局(EMA)說，BNT的新冠疫苗是西方國家最廣泛使用的疫苗，是可安全使用的。

EMA也曾在上周表示，包括BNT在內的疫苗，在疫情爆發的第一年，估計在全球拯救了2000萬人的生命。

目前尚不清楚，如果原告獲得勝訴，誰會支付該筆法律費用或賠償。

消息人士指出，歐盟已經與BNT/輝瑞生產商簽訂了採購協定，包括了法律成本的責任豁免，也包含了對潛在賠償責任的部分豁免，因此可能會迫使歐盟各國政府承擔部分的法律成本。