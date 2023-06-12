國3南下福德隧道內客運追撞4車「車尾全爛」 回堵5公里 09:332023/06/12 中時新聞網 宋原彰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道3號南下19.5公里處福德隧道內今（12）早發生一輛客運與4輛轎車追撞事故，畫面中可見客運的擋風玻璃被撞到碎裂，黑色轎車車尾幾乎全毀。（翻攝自1968國道系統） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道3號南下19.5公里處福德隧道內今（12）早發生一輛客運與4輛轎車追撞事故，畫面中可見客運的擋風玻璃被撞到碎裂，黑色轎車車尾幾乎全毀。（翻攝自1968國道系統） 國道3號南下19.5公里處福德隧道內今（12）早發生一輛客運與4輛轎車追撞事故，畫面中可見客運的擋風玻璃被撞到碎裂，黑色轎車車尾幾乎全毀，目前事故占用外車道，造成後方回堵約5公里，詳細事故原因待釐清。 4童墜機亞馬遜雨林曝求生內幕！母活4天臨終前交代2字 8米長「神獸」首現南方四島海域 潛水客爽爆 人氣樂團傳撕破臉3成員認了 原因曝光宣布暫時休息 #隧道內 #客運 #追撞 #車尾 #回堵 也許您會感興趣 推薦閱讀 前輔導長內內轉戰AV先喊卡 男友：露點沒差 不然怎賺錢 07:202023/06/12 娛樂 宜蘭民宿老闆砸百萬、送車養小三 正宮忍11年遭一腳踢開 07:422023/06/12 社會 宋慧喬、車銀優 為CHAMUET珠寶高調同框 08:542023/06/12 娛樂 唐綺陽本周運勢 雙子遇貴人升官 天秤注意健康 07:002023/06/12 運勢 Jennie巡演唱到一半「突離場」粉曝彩排也沒來 公司回應了 07:372023/06/12 娛樂 3車國道連撞一片黑！他「距離10米」連續閃避 驚悚片曝 08:112023/06/12 社會 她遭推銷1.5萬買「寶寶寫真毛片」後悔 1原因獲全額退費 08:442023/06/12 社會 國軍演習無線電通話竟傳到「這國」 退將爆1祕辛超驚險 08:162023/06/12 政治 金曲歌王爆「脫褲異物侵入」老婆緊急回應 女痛哭：我只能迎戰了 07:122023/06/12 娛樂 《類股》聖暉*、朋億*5月營收年增4％及40％ 08:282023/06/12 財經 《電子零件》僑威訂單看至8月 全年業績拚創歷史新高 09:282023/06/12 財經 《百貨股》詩肯5月營收年增5.7% 今年營運審慎樂觀 08:182023/06/12 財經 通勤3小時不加班 1年後被上司指「不適合這條路」他爆氣在群組開罵 08:462023/06/12 生活 香港反修例示威歌曲《願榮光歸香港》 恐遭政府禁制令 09:472023/06/12 兩岸 《電子零件》崇越電：Q3不明朗 毛利率拚回穩 09:082023/06/12 財經 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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