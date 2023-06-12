國道3號南下19.5公里處福德隧道內今（12）早發生一輛客運與4輛轎車追撞事故，畫面中可見客運的擋風玻璃被撞到碎裂，黑色轎車車尾幾乎全毀。（翻攝自1968國道系統）

國道3號南下19.5公里處福德隧道內今（12）早發生一輛客運與4輛轎車追撞事故，畫面中可見客運的擋風玻璃被撞到碎裂，黑色轎車車尾幾乎全毀，目前事故占用外車道，造成後方回堵約5公里，詳細事故原因待釐清。