天使打線12日一齊爆發，大谷翔平3安猛打賞領銜，助隊以9比4擊退水手。天使8人繳出安打，全隊13安，但是三壘手瑞西福（Luis Rengifo）4打數掛零，還挨了大谷翔平的「面部強襲」。當時大谷在休息區與隊友擊掌，不巧瑞西福正要上場守備，擊掌後隨即被大谷的手掌打到鼻子。大谷連忙扶著瑞西福致歉，瑞西福也笑笑的不介意，但看他後來拿著毛巾抹臉，雙眼似乎也有點不舒服。

水手先發投手吉爾伯特（Logan Gilbert）開場挨了沃德（Taylor Ward）首打席全壘打，內托（Zach Neto）第2局追擊陽春炮。第3局大谷、卓奧特（Mike Trout）接連敲安，後面又有兩支長打將兩人送回得分。

第4局輪到大谷打擊時，吉爾伯特就提前退場了，總計3局失7分（責失6分）承擔敗投。換投後大谷仍舊安打上壘，卓奧特高飛犧牲打再添1分，天使前4局已打下7分。第8局首位打者內托又轟出陽春炮，單場雙響炮！

總計天使2勝1負贏得水手系列賽，陷入低潮的卓奧特擊出他在系列賽唯一安打與打點。大谷則是3場都有安打，其中兩場猛打賞，另有兩發全壘打，成為系列賽重要功臣。