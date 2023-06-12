繼大陸國有六大行日前下調後，全國性股份行緊隨其後官宣下調人民幣存款利率。包括招商銀行、浦發銀行、中信銀行、光大銀行、平安銀行、民生銀行等全國性股份制商業銀行12日先後更新了人民幣存款利率表，與國有大行相似，活期、定期存款利率均有所下調，中長期定期存款下調幅度更大。

例如招商銀行官網顯示，人民幣利率調整從06月12日起執行，人民幣活期存款利率從0.25％下調至0.2％；整存整取兩年期、三年期和五年期人民幣定期存款利率，也分別降至2.05％、2.45％和2.50％，與之前的2.15％、2.60％和2.65％，分別下調10bp、15bp和15bp。

再看到光大銀行官網顯示，6月12日該行人民幣活期存款利率從0.25％下調至0.2％；整存整取兩年期、三年期和五年期人民幣定期存款利率分別至2.200％、2.500％和2.550％，此前分別為2.300％、2.650％和2.700％，分別下調10bp、15bp和15bp。

根據澎湃新聞報導，回顧上一次國有大行和全國性股份制商業銀行集體調整存款利率是在2022年9月。

華創證券銀行團隊指出，時隔不到1年存款利率再度下調，旨在降低銀行負債成本，穩定銀行息差（2023年第1季銀行息差降至1.74％的歷史低點），且長端存款利率下調幅度更多（5年期利率下調15bp），目的在於存款定期化背景下降低銀行長端負債壓力。

往後看，在存款自律機制作用下，同時考慮4月MPA考核增加了對存款利率合意調整幅度的考核，預計後續中小銀行存款利率也會陸續跟隨國有大行進行同步下調。假設全行業活期、兩年期、三年與五年期定期存款利率分別下調5bp、10bp、15bp，則預計能緩釋銀行負債成本2到3bp。