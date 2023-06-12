38歲女歌手丁文琪氣質清新，出道後曾發行專輯，2017年與歌手林宥嘉結婚，陸續生下1兒1女，選擇淡出演藝圈在家相夫教子，但會透過社群平台分享育兒生活，不時也會替丈夫宣傳，婚姻恩愛令人欣羨。近日，林宥嘉罕見放閃，IG限動公開告白老婆，甜蜜的氛圍全曝光。

林宥嘉10日在IG的限動上透露自己將去德國，並表示每次飛機起飛或是表演都會傳信息給丁文琪說「我愛你」另外，林宥嘉還表示「但我想偶爾公開寫也是很好的～」，並曬出：「希望你這幾天也可以好好地休息，吃好吃的。要起飛了，love you。」文末，林宥嘉附註說：「愛老婆跟愛自己一樣重要。」而丁文琪在看到該PO文後，只是轉發附上一個害羞的表情符號，甜蜜爆棚。

林宥嘉難得公開放閃老婆。(圖/林宥嘉 IG)

事實上，丁文琪至今淡出歌壇逾18年，最近傳出她將回歸演藝圈的好消息，更加盟華研國際，和老公林宥嘉成了同門，日前曬出登上時尚雜誌美照，林宥嘉也甜蜜轉發，引起粉絲熱論。至於加入華研國際一事，華研國際今日回應：「華研音樂很開心迎接丁文琪Kiki的加入，在有了女兒後，Kiki期盼除了母親的角色外，能挑戰更多的可能性，成為女兒心中的榜樣。對於未來Kiki沒有太多的限制，也樂意以各種新的面向與大家見面，敬請期待。」