台積電正在美國亞利桑那建廠，但在員工招聘方面卻出了問題，《財星》（Fortune）近期報導指出，有不少台積電前任、現任工程師控訴工時長、管理嚴格等，台積電董事長劉德音日前則在股東會上回應，「不願意值班的人，就不要來參加這個產業。」事實上，在美國製造晶片難度很高，三星電子則直指美國半導體技術人才不足，並敦促國家層級的解決方案。

根據首爾經濟報導，三星半導體暨裝置解決方案（Device Solutions；DS）美洲地區事業負責人韓振萬，日前參與線上舉行的The Six Five Summit 2023，以「美國半導體現狀分析（Navigating the Semiconductor Landscape in the US）」為題進行談話指出，雖然美國擁有優秀的半導體製造設備企業，但三星未來所需的技術人才和工程師不足，要解決這類問題並不容易。

美國正在加快半導體發展腳步，但韓振萬提醒，美國長期以來專注於高毛利的軟體技術，因此，學習半導體技術的學生人數並不多，需要相對的解決方案。

三星2021年宣布將在美國德州泰勒市設立晶圓代工廠，當時投資額預估為170億美元，表定2024年投產。台積電在美國的兩期工程總投資則達400億美元，第一座晶圓廠在2024年開始生產4奈米晶片，第二座預定2026年前生產3奈米製程。

針對美國半導體業發展，台積電創辦人張忠謀曾對去年來台訪問的前美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）直言，如果美國認為靠花大錢就可以搶進占全球最複雜的電子製造市場，那就太天真了。他呼籲美國想要打造可以信賴的半導體產業，更應持續投資台灣安全，畢竟台積電早就在台灣打造出半導體生產體系。