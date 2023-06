台積電正在美國亞利桑那建廠,但在員工招聘方面卻出了問題,《財星》(Fortune)近期報導指出,有不少台積電前任、現任工程師控訴工時長、管理嚴格等,台積電董事長劉德音日前則在股東會上回應,「不願意值班的人,就不要來參加這個產業。」事實上,在美國製造晶片難度很高,三星電子則直指美國半導體技術人才不足,並敦促國家層級的解決方案。

根據首爾經濟報導,三星半導體暨裝置解決方案(Device Solutions;DS)美洲地區事業負責人韓振萬,日前參與線上舉行的The Six Five Summit 2023,以「美國半導體現狀分析(Navigating the Semiconductor Landscape in the US)」為題進行談話指出,雖然美國擁有優秀的半導體製造設備企業,但三星未來所需的技術人才和工程師不足,要解決這類問題並不容易。

美國正在加快半導體發展腳步,但韓振萬提醒,美國長期以來專注於高毛利的軟體技術,因此,學習半導體技術的學生人數並不多,需要相對的解決方案。

三星2021年宣布將在美國德州泰勒市設立晶圓代工廠,當時投資額預估為170億美元,表定2024年投產。台積電在美國的兩期工程總投資則達400億美元,第一座晶圓廠在2024年開始生產4奈米晶片,第二座預定2026年前生產3奈米製程。

針對美國半導體業發展,台積電創辦人張忠謀曾對去年來台訪問的前美國眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)直言,如果美國認為靠花大錢就可以搶進占全球最複雜的電子製造市場,那就太天真了。他呼籲美國想要打造可以信賴的半導體產業,更應持續投資台灣安全,畢竟台積電早就在台灣打造出半導體生產體系。