帶著3勝1敗聽牌優勢迎接13日總冠軍賽G5的金塊，儘管外界都看好他們能在自家主場拿下隊史首冠，金塊總教練麥克馬龍12日受訪時仍放話，「我給球隊的訊息是，我們必須帶著1比3落後心態，熱火很絕望，我們必須更加絕望，熱火很飢渴，我們更飢渴。」

「對於系列戰封關戰，我最大的擔憂就是人的天性，當大多數球隊3比1領先，他們會想喘口氣、休息一下，好消息是我們曾在奧蘭多泡泡園區經歷過從1比3落後成功翻盤，我們知道一切都有可能，」麥克馬龍說，「我們在G4賽後沒有慶祝，我們還有一場要贏。」

麥克馬龍更稱讚約基奇的無私表現，「約基奇待在這裡的8年，建立起我們球隊文化、我們的無私與信任，能夠連兩年拿下年度MVP，約基奇就是這麼偉大的化身，一個取得如此成功的球員，還是最刻苦無私，且最信任隊友，大家都會跟隨他。」

約基奇今天也談到自己跟麥克馬龍之間關係，「馬龍來塞爾維亞看過我好幾次，包含我在打國家隊的期間，我的家人都認識他，我們在一起做了很多有趣的事。在過去8年期間，我們場上場下都成長許多，馬龍是個好人，我想跟教練關係好是件好事。」