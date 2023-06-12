新北市板橋某幼兒園爆出私餵藥的誇張事件，引起全台家長怒火，台中市議員羅廷瑋也說，其實除了新北外，全台還有很多不當管教的案件，承諾若有機會擔任立法委員，將致力於改善幼教環境。

羅廷瑋昨（11）日在臉書表示，新北某幼兒園爆發強餵彩虹藥水的事件，他看完後認為新北教育局的處理過程應該要進行檢討，有疏失的一定要下台負責，但類似的不當管教其實並非個案，其他縣市也多有傳出誇張案件，真正重要的其實是台灣幼兒園長期的困境與制度問題。

「我所認識的教保員和幼教老師都有一顆愛孩子的心！」羅廷瑋指出，少數個案教師因不堪負荷繁雜的行政工作、家長溝通、業績壓力等，在高度壓力下失去了初心，政府應協助職場改善，而不是只當個旁觀者，要求業者提供平價托育的同時，也應該要記住，把關品質同樣的政府的重要責任。

羅廷瑋強調，近幾年發生多起幼兒園違法、超收、虐童的案件，但法規上的加強幾乎可用「牛步化」來形容，甚至還有許多到最後不了了之，「如果我擔任立法委員我一定會去改善幼教環境，爭取孩童權利，並且堅持我的態度相關的罰責要調高。」