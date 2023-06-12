江蕙昨在小巨蛋包廂裡意外開金嗓力挺好友。（陳俊吉攝）

張清芳的2場「張清芳Stella《TimeLESS》演唱會2023」11日在小巨蛋圓滿落幕，慶功受訪提及第2場演出時，封麥8年的天后江蕙意外開金嗓，張清芳說：「二姐是非常有義氣的朋友，她不僅這麼挺我，私底下也常常聊天吃飯，今天我也不知道她居然真的開了金口。」在台上拱二姐唱歌，會不會擔心二姐事後傳訊息來罵人？她笑回：「我不敢看她的訊息，我有點膽怯到底要不要看她的訊息，不過我想她聽到1萬2000多人的掌聲，她是感動的， 一定是、一定是哭的。」

2晚演出氣氛歡樂，也有感動人心的時刻，張清芳昨更是2度掉淚，「第一次是二姐江蕙（開口唱歌），我真的覺得很感動，我們都是很認真唱歌的女人」，第2次則是最後一首歌〈燃燒一瞬間〉這一刻：「唱完後升降台開始下去的時候、我知道...已經結束了。」坦言有點控制不住情緒，因為「不知道下次（再唱）是什麼時候」，可以感受到她非常熱愛歌唱。

張清芳的17歲愛兒Nathan昨現身慶功記者會，上台送花並擁抱媽媽恭喜完成攻蛋，張清芳望著兒子，眼神不時流露母親內心的驕傲，感性說：「他再2個月後就要離開台灣（出國念書），一年多前我就說要6月（開演唱會），我要在他離開台灣以前，讓他看完整場演出，因為他以前有點小，沒看完就被帶回家了，現在夠成熟也長大了。」後來演唱會團隊開會時，陳鎮川建議她邀兒子上台合作，張清芳考慮了3天才開口問兒子，「想到我們可以唱〈這世界〉，沒想到他說還可以多唱一首」。

Nathan不僅遺傳她的好嗓子，且站上台一點都不擔怯，頗有媽媽巨星風範，會否考慮讓兒子出道？「不行不行，他還是要去唸書比較好」，不擔心孩子出國後太早交女朋友？「所以我說要有信仰，有信仰你就不怕，我交給我的信仰，我的上帝會好好照顧他」，對兒子也沒有禁愛令？張清芳笑回：「你覺得有用嗎！？」