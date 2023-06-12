張清芳（右）昨演出結束開心慶功，寶貝兒子上台獻花。（陳俊吉攝）

張清芳（右）與寶貝兒子開心擁抱。（陳俊吉攝）

張清芳的2場「張清芳Stella《TimeLESS》演唱會2023」11日在小巨蛋圓滿落幕，慶功受訪提到昨晚演出時2度掉淚，她說：「第一次是二姐江蕙（開口唱歌），我真的覺得很感動，我們都是很認真唱歌的女人。」第2次則是最後一首歌〈燃燒一瞬間〉這一刻：「唱完後升降台開始下去的時候、我知道...已經結束了。」坦言有點控制不住情緒，因為「不知道下次（再唱）是什麼時候」，可以感受到她非常熱愛歌唱。

之前傳她此次演唱會結束，日後將不再舉辦大型個唱，但2場演出讓歌迷們欲罷不能，海內外粉絲不斷敲碗多辦幾場，她望向一旁經紀人陳鎮川笑說：「有沒有預算啊？這個事情之後再談，至少這2場我自己很滿意，我提出的想法都能讓我如願以償。」會否考慮加場高雄巨蛋？她直言：「如果是今年的話我會，太久了就不會。」為日後開唱預留伏筆。

張清芳此次演出，無論軟硬體設計、曲目編排、服裝造型等，都創下演藝生涯許多新記錄，最令她感動的，就是相隔8年再站上小巨蛋，依舊有這麼多人支持、等待著聽她唱歌，「四面台是一個很大的挑戰，在我歌唱生涯中是一個很大的里程，（這2場）每一天都有很感動的地方，做媽的很難得可以跟兒子一起唱歌，尤其是在小巨蛋，這是很不容易的，這輩子我不曉得會不會再一次（機會）」。