新北市私立幼兒園發生疑似餵藥案，為達到有效預防，台中市政府也啟動「守護幼童安心專案」四大措施，除針對該幼兒園的連鎖機構進行用藥情形檢核，也針對全市804家幼兒園及有提供管制藥品的醫療院所及藥局全面稽查，同時提供家長專線協助。

台中市長盧秀燕表示，有鑑於新北發生疑似餵藥案，台中市上周啟動預防性的守護幼童安新專案，因新北餵藥案幼兒園在台中也有2所連鎖幼兒園，第一項措施將針對這2家幼兒園進行安心用藥情形檢核，此外，針對其他公私立幼兒園，台中市也將每周進行12次預防性稽查，了解幼兒園用藥是否落實與法治、機制問題。

針對台中市有些有提供管制用藥的醫療院所，目前台中市有236家醫療院所或藥局、動物醫院有提供巴比妥相關藥品，盧秀燕強調，市府也將全面稽查，了解藥品流向是否符合規定；若家長覺得孩子可能受到不當用藥的情況，市府提供0800770885的專線，將提供家長協助。