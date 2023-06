據BBC中文網報導,香港律政司司長6月5日向高等法院申請對一首匿名創作歌曲《願榮光歸香港》的禁制令,法院將於今天(6月12日)開庭審理。中國當局2020年在香港頒布和實施《香港國安法》以來,該地的政治生活,公民運動和輿論表達均受到限縮衝擊,2019年反修例抗議活動期間,歌曲《願榮光歸香港》成為遊行者非官方的主題曲,之後在多個國際比賽場合,被主辦單位誤當為香港官方「國歌」。

導稱稱,根據當局的要求,禁制令針對包括這首作品以任何方式發佈或複製這首歌,人們還可能會被禁止在公開場合表演及在網上傳播。香港政府聲稱,它侮辱了中華人民共和國國歌《義勇軍進行曲》,並對國家和特區造成嚴重損害。

《義勇軍進行曲》也是香港特區的官方國歌,但是最近多個月,香港幾個項目的運動代表隊參加國際比賽時,《願榮光歸香港》被誤當成國歌在儀式上播放。港府曾多次指責谷歌公司(Google),在其平台上搜索「香港國歌」時,得到的結果包括這首抗議歌曲。

報導稱,假如禁制令申請獲得法院支持,將可能使谷歌等美國科技公司陷入困境,並成為香港擴大網路內容控制能力的重要案例。

《榮光》由來

《願榮光歸香港》最先在2019年8月香港民主抗議運動期間,在俗稱「連登」的LIHKG網上討論區發佈,詞典作者均匿名。作曲者署名「Thomas」(湯瑪士),是一名20多歲的全職音樂人,歌詞則是在他號召下根據「連登」網民的建議,對他的原創歌詞修改而成。

這首以粵語填詞的四段式歌曲,在討論區發佈時被形容為一首「軍歌」,歌詞中也明確提到「民主與自由」、「建自由光輝香港」等內容。從未公開真正身份的湯瑪士在2019年曾向BBC中文表示,他希望這首歌能夠「團結香港人和提升民眾士氣」。

他當時在論壇上傳了一個器樂版本和歌詞,並號召網民錄製自己演唱的不同版本,收集起來再組合成一個如同大合唱的版本,在8月31日發佈到YouTube上。當時,這個交響合唱版的播放很快過百萬。

從2014年被稱為「雨傘運動」的香港學生抗議開始,唱歌是一直是抗議者在活動現場的一種重要表達方式。

抗議者在當時的親民主集會活動會常常合唱Beyond樂隊的《海闊天空》。2014年由幾名粵語流行歌手合唱的《撐起雨傘》則成為「雨傘運動」的非正式主題曲,並在那一年的「叱吒樂壇流行榜」頒獎禮上被票選為當年最受歡迎的歌曲。

2019年的社會運動中,基督教崇拜歌曲《唱哈利路亞讚美主》(Sing Hallelujah to the Lord)以及百老匯音樂居《悲慘世界》(Les Miserables,《孤星淚》)中的名曲《你可聽見民眾的呼聲》(Do You Hear the People Sing?)等都是當時抗議者經常頌唱的歌曲。

隨著抗議運動持續,這首歌「遍地開花」。當時香港多個大型商場均有人聚集合唱甚至攜帶樂器演奏這首歌,香港球迷也在一場香港代表隊的世界盃預選賽上唱這首歌,並對港隊的官方國歌報以噓聲,引發官方憤怒斥責。

香港中文大學政治與行政學系教授周保松在2019年曾向BBC中文表示,這首歌在社會運動多個場合當中被參與者以各種方式合唱和演奏,旋律和歌詞捕捉了抗議的背景下大眾的感受,產生共鳴,使得「許多人對這首歌產生很大的聯繫感(attachment)」。當時很多香港網友表示,希望這首歌能成為「我們的國歌」。

親北京媒體則形容這首歌是「港獨」之歌,網上製作的音樂錄像大部分畫面在「鼓吹和美化暴力」,似有意向青年學生「洗腦」,令香港走上一條與國家分離的「不歸路」。

2020年中國人大常委頒布《香港國安法》,給司法部門提供了打擊異見的廣泛權力,其中包括禁制抗議歌曲在內。

《香港國安法》實施後,民眾街頭集會和示威活動基本停止、香港當局已在學校將《願榮光歸香港》列為禁歌,關於這首歌的爭議事件仍在以不同形式進入民眾視野。

2021年,一名網媒記者將香港擊劍運動員張家朗在東京奧運會奪得金牌的頒獎片段配上《願榮光歸香港》發佈於網路,並在商場內高舉「港英旗」。他在一年後被控侮辱國歌罪,入獄3個月。

2022年9月,英女王伊麗莎白二世舉行國葬之際,香港民眾前往英國駐港總領事館弔唁期間,有市民在馬路用口琴吹奏《榮光》,被警察帶走。

2023年1月農曆新年期間,港英時代的最後一任港督彭定康透過非政府組織「香港監察」發佈一段影片,以《榮光》為背景音樂向香港人拜年,並在影片中批評中共打壓香港自由,稱香港代表的價值會比任何獨裁政權更長久。

報導稱,2022年底至2023年,則曾出現過三宗在香港代表隊或運動員參加的體育比賽中《願榮光歸香港》被錯誤作為香港「國歌」播放的事件:

2022年11月的亞洲七人橄欖球系列賽韓國仁川站男子組比賽,香港代表隊在決賽中擊敗韓國隊奪得冠軍,在儀式上《願榮光歸香港》被當作中國國歌播放。事後雖然主辦方向中國及香港政府致歉,但香港警方仍然就事件是否涉及「串謀違反《國歌條例》」而展開刑事調查。

12月的亞洲經典健力錦標賽,主辦方錯將《榮光》作為國歌播放,領獎台上的運動員連煒楨隨即作出暫停手勢要求停止,隨後主辦方再換播《義勇軍進行曲》。

2023年2月,香港冰球隊參加世界冰球錦標賽第三級別賽事時,主辦方播錯國歌,有隊友作暫停手勢叫停,其後大會道歉並更正。香港冰協在事後提交報告,承認當時未成功與主辦方檢查國歌,但否認香港體育協會指其持迴避態度的指控。

香港政府就《願榮光歸香港》申請的禁制令適用範圍目前尚不清楚,但是是否會與《香港國安法》一樣,可以將香港以外的行為列為非法,將是其中一個受到關注的問題。

長久以來,香港一直是中國大陸審查制度的例外,允許外國企業在此相對自由地運營。在香港用谷歌、臉書(Facebook)、YouTube及推特(Twitter)等在中國大陸被屏蔽的工具搜索這首歌曲,均能找到結果。

據香港媒體報導,香港政府向法庭提交的禁制令申請當中,提到了YouTube上與《榮光》有關的32個鏈接網址。

外界相信,香港政府加強限制言論的努力可能會進一步損害香港的亞洲金融和經濟中心的地位——許多跨國企業已經將人員轉移到新加坡和其他地區,未來可能會有更多企業選擇遠離香港。

《紐約時報》引述科技行業人士稱,如果香港政府的申請得到批准,禁令可能會為在香港運營的美國科技公司帶來審查困難和成本增加。諮詢公司亞洲集團董事總經理、曾任Meta大中華區公共政策負責人的陳澍向該報形容,香港政府利用法庭的決定是「在打開閘門」。

有港媒則分析,假如谷歌、臉書等不遵守香港法庭頒布的禁制令,執行的責任則可能會落在香港的網路供應商頭上,從而導致谷歌等平台在香港被屏蔽的可能。