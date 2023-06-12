嘉義市正妹議員「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」（Molly 翎熹），自去年參選以來因她魔鬼身材及外型備受外界關注，而近期「＃Metoo」運動不斷延燒，她在臉書發文提到，自己收到男生性器官的照片，事後向友人提到這件事時，對方竟回「我覺得那個人有點幽默」，讓她氣炸直接封鎖對方。

Molly 翎熹昨（11）日曬出與友人的對話截圖，當中可見她向友人透露自己收到裸露下體照片，沒想到友人當下反應竟是「哈哈哈哈哈哈哈哈」，讓她感到相當不滿直問對方「你覺得很好笑？」，結果對方還直說「我覺得那個人有點幽默」一番話讓她氣炸怒回「我不覺得很幽默，我覺得噁心，也不覺得有好笑的地方」，並封鎖對方。

然而，文中她也給予建議，告訴大家如何陪伴因me too運動傷心難過的人們，首先是「不會說話就閉嘴」她表示，閉嘴有時成效更勝過千言萬語，或者可以「一起做些快樂的事」，吃好吃的或是看些喜劇；最後，她祝福大家「都能是好好的，好好的生活相伴」。

事實上，Molly 翎熹曾因較為性感的打扮，遭網友酸「您的裝扮很明顯，又是想釣富二代還是要釣豬八戒，不然為什麼沒穿胸罩」對此，Molly 翎熹也霸氣回嗆「我穿這樣是因為我喜歡這件洋裝，不要把你心中印象投射在我身上，希望你智商能夠在線」沒想到對方竟繼續留言「逗您玩不行嗎？難道您經不起別人都（逗）您嗎？如果是這樣，那麼我交的朋友也太膚淺了！不好意思，打擾您了。真無趣」而田慎節再痛批該網友「我跟你本來就不是朋友，憑什麼我要容忍你這樣冒犯我？好好笑，冒犯人完被指責就說我逗你玩不行嗎？講的好像是我開不起玩笑，同時還要指責我無趣和膚淺」。