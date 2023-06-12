監察委員王幼玲、王美玉、紀惠容12日指出，勞動部自2022年4月10日實施「留用外國中階技術人力計畫」（又稱移工留才久用方案），但開辦以來，雇主難以自行申辦、移工留用資格認定標準不符實際需要，及留用者之相關權利義務未臻明確等亂象頻傳，都讓有意願申請之移工及雇主無所適從，監院對此深表重視，申請立案調查。

監察委員表示，勞動部移工留才久用方案，是考量在台工作達一定年限的移工，不僅熟悉台灣生活環境，經雇主訓練及多方合作，具備熟練勞動生產技術，為我國所需的中階技術人才，因此方案重點係以符合薪資及技術條件者，可由雇主申請為中階技術人力，留用在台從事中階技術工作。

監委指出，但勞動部「留用外國中階技術人力計畫」之申請程序、應備文件及資格審認標準等相關規定是否妥適？又獲准留用之移工，後續在台無工作年限，且不須繳納就業安定費，繼續工作滿5年亦可申請永久居留，勞動部與其他目的事業主管機關間之配套措施為何？整體政策規劃能否達成留才目的，抑或只為久用？事涉國內產業、勞工及就業市場等重大議題，有深入調查了解的必要。