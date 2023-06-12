利機5月單月合併營收8715萬元，月增加11%、年減少4%；累計前5月營收為3.77億，年衰退25%。利機4~5月累計營收，已達第一季的近八成，業績逐季回升確立，對於今年全年營運樂觀看待。

利機表示，5月三大主力產品均較4月成長，驅動IC相關月增15%、封測相關月增9%、半導體載板月增8%。其中單一產品表現最好的為封測相關的Heat Sink(均熱片)，相較去年同期成長21%，相較4月成長17%，若封測廠稼動率持續滿載，利機拉貨動能亦可同步向上。

利機指出，屬佣金交易模式的BT載板相關，雖尚未回到去年高峰水準，但仍努力於調整產品組合提高邏輯佔比，已有部份單一產品開始拉貨，貢獻整體毛利率拉升，以目前在手的新規格數量，預估最晚第四季可發揮成長效益。

利機將於6月15日舉行股東會，會中將通過111年的財報承認案，並通過配發現金股利3.8元的盈餘分配案，為歷年配發股利最高，現金殖利率超過5%。