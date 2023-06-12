高盛坦言錯看原油價格，事實上也證明是如此。像是高盛之前一直堅持布蘭特油價今年可望上看每桶100美元，但是布蘭特8月合約價在9日收盤時，每桶只有74.79美元左右。

高盛表示，以被制裁的3個國家，俄羅斯、伊朗以及委內瑞拉來說一直在增加產能，故導致油價全面走低。奇怪的是，俄羅斯的供應量更是又回到俄烏雙方開打之前一樣。

另外，產油國產能大開之外，全球經濟成長力道不強，是造成油價漲不動的原因之一。還有為了打壓通膨，歐美各國把利率愈調愈高，也是抑制油價無法上漲的因子。

油價漲跌的原因很複雜，其中也跟政治有關。俄羅斯政府9日指出，美國不應該干涉沙烏地阿拉伯該如何增產或減產原油。上個周末，沙烏地阿拉伯同意將7月原油產量每日再多減少100萬桶。

美國頁岩油業者也認為，目前油價只是因為石油減產而短期上漲。不過，供應有限，加上OPEC+各國繼續限制產能，油價預估今年下半年會上揚，未來3到5年時間內，每桶將在70至100美元之間游走。