威力彩今（12日）頭獎獎金上看5.2億，吸引民眾搏手氣，奇門遁甲師黃濤點名，生肖兔、龍、蛇今天財運爆棚，事業能得到良好表現，更可獲得貴人提拔。另外，黃濤也分享方位開運法和招財小撇步，提高中大獎機率。

根據《ETtoday新聞雲》報導，黃濤指出，今（12日）是「辛丑日」，因此生肖兔今天不僅財運爆棚，事業也能獲良好表現，並且帶有「天心+開門」和「暗干唐符主事權威」的旺氣；生肖龍帶有「乙奇」的旺氣，能得到貴人提拔、藤蘿料木的財運之氣；生肖蛇則是擁有值符財氣加持，獲貴人幫助。

黃濤提醒今天有2大黃金時段可前往彩券行下注，分別為下午1至3點「乙未時」，在前往彩券行下注前，可在住家或公司辦公桌的東南方，用錢包壓著4張百元鈔票或拿出慣用筆，放在桌面的中間下方抽屜內，接著將證件或名片壓在上方，再拿出6張千鈔或4張500元鈔壓在上方，不僅可旺財運，更能讓談生意的成功率提升。

黃濤說，另一個時段則是下午3到5點「丙申時」，可往東方走300步、3.3公里，只要路程長度是「3」的尾數，象徵提升財運的「生門」、「丙奇」，就能輕易中獎。另外，黃濤也分享「奇門遁甲剋應」，若前往購買彩券行途中，看見穿著黃色衣服的光頭經過，建議馬上購買，將能獲得財神爺眷顧。