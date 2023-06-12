新冠疫情升溫，台南市立安南醫院醫療副院長許秉毅表示，最近新冠大爆發，來看病的病人比過去暴增8倍，而他很幸運到現在還是「天選之人」，從未染疫；他分享8招預防感染的關鍵，包括不要用手指按電梯鈕後又滑手機、按電梯用衛生紙或手指背面、到人潮多的公共場所戴好口罩等。

許秉毅昨天在臉書發文，最近在第一線行醫的一般內科或家醫科醫師，大概都感受到新冠肺炎大爆發了，近來去一家診所去支援，兼看各種內科疾病，發現因為感冒症狀來看病的人暴增，數量大概有過去的8倍之多。根據疾管署6/6公布最新統計數字，本土第四波新冠疫情來到最高峰，過去7天平均每天新增244例中重症，上升17％，死亡平均增加28例，創下中重症才要通報以來最高，估計目前每天約增加2萬3千到2萬8千人染疫。

許秉毅表示，事實上新冠病毒會存在於患者的鼻水、唾液、皮膚、糞便中，當患者打噴嚏用手掩口鼻時，手上便沾到鼻水。研究顯示，新冠患者生活中病毒污染率最高的物品是手機78%、電話40%、廁所81%、門把16%、電腦鍵盤40%、滑鼠33%、電梯按鈕43%，所以在新冠流行時，使用公共廁所、按電梯按鈕及握門把都有感染風險。

許秉毅說，很幸運他到現在仍是新冠肺炎的天選之人，因此分享8項他平時預防染疫的關鍵要領，供大家參考：

1、按電梯按鈕最好用衛生紙或指背（手指背面），出電梯後，盡快將衛生紙丟棄，或用酒精消毒手指。

2、千萬不要用手指按電梯，又滑手機，因為這會汙染手機面板。

3、吃東西時使用餐具或包裝紙，避免用手拿薯條或麵包吃，也禁止用不乾淨的手揉眼睛或挖鼻孔。

4、公用廁所是最容易傳染疾病的地方，使用廁所完，洗手後，記得用擦手紙把手擦乾，然後將擦手紙包在水龍頭上關水，最後記得用擦手紙包住廁所的門把，出了廁所再丟棄，以避免手部二次污染。

5、出外與朋友用餐時，使用公筷母匙。吃桌菜時，最好第一輪就夾好夾滿，以減少吃到被患者飛沫污染的菜餚。

6、開車或騎車前，用含有酒精的濕巾把方向盤及駕駛座附近的環境擦拭消毒一次。

7、每天剛到辦公室，用酒精或清潔液消毒辦公桌及擦拭電腦鍵盤與滑鼠，保持工作環境清潔。

8、進出人潮擁擠的公共場所最好配戴口罩，返家後，用過的口罩丟於垃圾桶內，不要第二天再次使用。