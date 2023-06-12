根據《中國證券報》報導，稱透過產業鏈人士處獲悉，華為近期已上調2023年手機出貨量目標至4000萬部，而華為年初將這一目標設為3000萬部級別。再對比市場研究機構Omdia數據顯示，2022年華為手機出貨量為2800萬部。產業鏈人士稱，這意味著，華為對2023年公司手機出貨行情有信心。

今年3月至4月，華為在一個月內連發三款手機，包括P60高端旗艦手機、Mate X3折疊屏手機、nova11中端旗艦手機。業內人士認為，2023年華為新品發佈節奏有望恢復正常。

中航證券研報中指出，今年下半年即將發佈的Mate60系列將再次成為市場關注的焦點。華為手機產業鏈有望漸進式回暖。

從行業來看，IDC數據顯示，2023年第1季全球智慧型手機出貨量2.7億部，年減幅15％、較上季也下降11％。浦銀國際認為，第2季智慧型手機出貨量依然面臨下行壓力，行業需求持續疲軟。但是，預計第3季智慧型手機行業開始出現溫和復甦，期待3、4季能夠看到智慧型手機行業需求抬頭向上，對第3季出貨量改善保持謹慎樂觀的態度。