Teraju在馬來西亞的服務範疇廣泛，從全世界採購各類型高品質的品牌藥及學名藥，以滿足馬來西亞市場上的醫藥需求。此次合作將透過Teraju於馬來西亞建基的穩固醫藥通路布局及在地關係，將美時的優質產品推廣至當地各個治療領域中。

美時5月自結合併營收為新台幣13億2151萬元，年成長51.8%，前5月合併營收為新台幣78億6259萬元，年成長56.3%。

美時5月的營收佳績歸功於各市場布建的多元的產品組合策略奏效，亞太市場需求穩健，與去年同期相比，營收成長18%。由於全球外銷市場對血癌用藥Lenalidomide的強勁需求，及戒毒癮藥buprenorphine/naloxone的銷量提升，亞太以外的全球外銷市場合併營收成長150%。

此外，美時另一個血癌用藥Pomalidomide(為PomalystR學名藥) 5月在加拿大取得藥證，Pomalidomide被廣泛用於多發性骨髓瘤，可提供給使用過lenalidomide患者的二線治療用藥。此次取得核准，將更加鞏固美時於口服腫瘤治療領域的產品組合，並開始啟動Pomalidomide在全球非專利限制國家的出貨契機。