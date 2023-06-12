新冠肺炎本土疫情去年大爆發，曾一度單日超過9萬人確診，也導致死亡人數攀升。根據衛福部統計，前年死於新冠肺炎者共896人，為當年第19大死因，去年則一口氣升至第3名，奪走1萬4667條人命。

去年國內總死亡人數共20萬8438人，較前年增加2萬4266人，上升13.2％，主要是受到了新冠肺炎、人口老化的影響。標準化死亡率為每10萬人443.9人，增加了9.5％。

衛福部今公布新冠肺炎是去年第3大死因。（圖／記者林周義攝影）

根據衛福部排序，去年十大死因仍然以癌症居首，已連續41年排名第1。第2名至第10名則依序為心臟疾病、新冠肺炎、肺炎、腦血管疾病、糖尿病、高血壓性疾病、事故傷害、慢性下呼吸道疾病、腎炎腎病症候群及腎病變。與前年相比，第1、2名不變，第3名則由新冠肺炎取代，而原為第10名的慢性肝病及肝硬化則被擠出排行榜外。

值得關注的是，其中的新冠肺炎，從前年的第19名竄升至第3名，死亡數從896人暴增至1萬4667人，年齡主要分布在65歲以上，佔86％，死亡中位數為92歲，比前年增加10歲。