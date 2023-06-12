52歲楊姓男子10日在飲酒過後騎車上路，因安全帽未扣遭到警方攔查，警方詢問楊男為何停在路邊，楊男解釋「想吃炒飯」，員警詢問楊男「那炒飯呢？」，他無奈回答店家沒開，只好停在路邊，但楊男在對話過程中酒器不斷冒出，還辯稱自己沒喝酒，經酒測酒測值達0.44，依公共危險罪送辦。

楊男自己在家飲用完啤酒後，肚子餓想買炒飯來吃，便騎車出門，沒想到人都到店家門口了，卻看見店家鐵門緊閉，只好停在路旁，員警上前關心楊男未扣安全帽時，詢問楊男為何在這？楊男只回答要來買炒飯，但店家沒開。

在對話過程中楊男酒氣不斷飄出，面對員警詢問是否有飲酒，楊男堅決否認，直到酒精感知器亮起紅燈，楊男才知「代誌大條」。經酒測後酒測值達044，楊男這下炒飯沒吃到，反而先進警局了，警方並依公共危險罪送辦。

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