全國教育產業總工會近日接獲陳情，桃園市公立幼兒園所教師為身心障礙幼生請命，平平都是桃園的未來主人翁，為何公立的特幼生助理員時數「比」非營利幼兒園「差很多」，這樣的差別待遇不合理，中央應與地方齊心改善差別待遇。

依「教育部國民及學前教育署補助辦理非營利幼兒園及職場互助教保服務中心作業要點」，每個非營利幼兒園特幼生每達2人，就配置一名助理人員每日最高4小時（即每周20小時）的時數，若招收中重度、情緒障礙等特殊情況補助更多。

另外補助準公共化幼兒園之額度也與非營利幼兒園的補助差不多。但是，公立國小附幼因得不到教育部關愛的眼神，只能在縣市政府「貧窮預算」下苟延殘喘。

全教產理事長林碩杰說，若以非營利幼兒園每達2人配置1名助理人員每日最高4小時為標準，由桃園市32所公立國小附設幼已回傳之資料來分析，發現多數之園所均未達到非營利幼兒園標準之一半，有的園所甚至是0時數。公立國小附設幼兒園特幼生之助理員時數「不如」非營利幼兒園，嚴重差別待遇！

教學現場之教師指出，特幼生於生活自理方面如用餐、穿鞋及上廁所等，常常跟不上普通幼生；在主題活動的學習時，精細的手部動作及操作步驟的順序常無法獨自完成，必須有1對1之照顧。

全教產說，有情緒問題之幼生常哭鬧不停、干擾上課、作危險動作或攻擊班上同學，讓班級運作及課程活動無法進行，影響其他幼生的受教權。

全教產指出，目前2位教師要同時照顧班上20幾位3-5歲之幼兒本來就很吃力，加上特幼生人數大都超過2個，當助理員人力時數不足時，除導致特幼生自理能力緩慢及學習動機低落外，恐也降低整體教學服務品質。