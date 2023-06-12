久陽表示，前五月合併營收比去年同期減少，主要是子公司台鋼運輸因需求萎縮、海運費處於低檔，導致營收較去年同期大幅衰退；螺絲本業亦因客戶端庫存仍高，下單不見起色。此外，5月初高雄扣件展後，雖有客戶詢單，但對下單則略顯保守。客戶表示，近來產品銷售增長不少，惟因去年重複下單、倍數下單造成庫存積壓，待庫存去化後，下單與出貨都將回到正常。

在子公司方面，台鋼運輸受海運費盤低影響，營收未見好轉；子公司榮福代操之新竹焚化廠四月完成歲修後，5月營運量回復正常，營收增溫，致5月營收較前一月有較大幅度成長。