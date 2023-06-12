久陽表示，前五月合併營收比去年同期減少，主要是子公司台鋼運輸因需求萎縮、海運費處於低檔，導致營收較去年同期大幅衰退；螺絲本業亦因客戶端庫存仍高，下單不見起色。此外，5月初高雄扣件展後，雖有客戶詢單，但對下單則略顯保守。客戶表示，近來產品銷售增長不少，惟因去年重複下單、倍數下單造成庫存積壓，待庫存去化後，下單與出貨都將回到正常。
在子公司方面，台鋼運輸受海運費盤低影響，營收未見好轉；子公司榮福代操之新竹焚化廠四月完成歲修後，5月營運量回復正常，營收增溫，致5月營收較前一月有較大幅度成長。
台灣鋼鐵集團(簡稱台鋼集團)旗下螺絲廠久陽(5011)公告5月份自結合併營收3.54億元，年減少6.71%、月增27.28%，寫下今年次高；累計前五月合併營收16.08億元，年減15.36%。久陽表示，螺絲本業下單與出貨都可望回到正常，而子公司榮福5月營收增溫。
久陽表示，前五月合併營收比去年同期減少，主要是子公司台鋼運輸因需求萎縮、海運費處於低檔，導致營收較去年同期大幅衰退；螺絲本業亦因客戶端庫存仍高，下單不見起色。此外，5月初高雄扣件展後，雖有客戶詢單，但對下單則略顯保守。客戶表示，近來產品銷售增長不少，惟因去年重複下單、倍數下單造成庫存積壓，待庫存去化後，下單與出貨都將回到正常。
在子公司方面，台鋼運輸受海運費盤低影響，營收未見好轉；子公司榮福代操之新竹焚化廠四月完成歲修後，5月營運量回復正常，營收增溫，致5月營收較前一月有較大幅度成長。
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