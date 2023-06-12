就算熱火來到總冠軍賽1比3落後的淘汰邊緣，13日開打的G5，還要來到丹佛客場作戰，熱火「士官長」吉米巴特勒卻沒打算認輸，「目前還沒有人贏下4場，所以我們要繼續努力、繼續戰鬥，如果我們能夠贏下G5，將會處於完成一件特別事情的路上，我們要在他們贏下1場之前贏下3場。」

「不需要花多少時間去從失敗中恢復，一旦輸球，你不用做太多事情，你只要變得更好，從失敗當中學習，」吉米巴特勒說，「你要進入下一場比賽，確保你可以贏球，這是我們必須要做的，接下來3場比賽是必須贏的，放掉前4場比賽，專注下一場。」

吉米巴特勒更相信熱火的士氣，並未因為面臨淘汰而下滑，「我們對球隊的信心仍在最高水平，因為我們整季都是如此，我們一直彼此信任，我們花了很多時間在一起，也非常享受待在一起的時光，也清楚彼此的能力，我們走到這裡不是為了放棄比賽。」

不過根據NBA總冠軍賽過往歷史，有36支球隊率先取得3比1聽牌優勢，其中35隊順利奪冠，史上唯一能在這種逆境封王的球隊，就是2016年「小皇帝」詹姆斯領軍的騎士，「苦主」則是勇士。