大陸江蘇省揚州高郵市一名男子昨晚涉駕駛汽車連續衝撞多人。高郵市公安局今日通報，事件造成2人死亡，7人受傷，公安機關已抓獲涉事司機，正在進一步調查處理中。

香港東網報導，事發於11日晚上8時許，在高郵市經濟開發區洞庭湖路。有網友發布事發畫面顯示，有多人躺在路邊，一輛汽車車頭被撞毀。另有網友稱，事發後相關路段拉了很長一段警戒線。

高郵市應急管理局12日凌晨確認發生了相關事故，警方迅速到場處理，並協助救助傷者。市公安局則表示，25歲鄒姓涉事男司機已被警方控制，肇事原因等具體情況仍在調查。