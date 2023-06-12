疫情過後大量的外國觀光客湧入台灣，在選購伴手禮時總是忘不了世界聞名的台灣茶。以精緻茶禮聞名的嶢陽茶行，近期也常因為外國觀光客的造訪而高朋滿座。不少人好奇嶢陽茶行是如何從原本的百年茶葉批發商成功轉型，成為來台觀光客必買的指標茶禮品牌呢？嶢陽第六代經營者王端鎧強調其實心法就是「以客為尊」，大方公開嶢陽的獨特經營之道。

王端鎧分享，嶢陽茶行的歷史可追溯到1842年第一代經營者王擇臣從福建安溪來台，當時他看到了優質的台灣茶和便利的船運環境，開始在鹿港經營茶葉外銷。然而一百多年之後，當王端鎧大學畢業加入茶行經營，察覺台灣茶葉批發已面臨人力和土地成本快速上升，還有台幣升值等因素挑戰，以批發作為主要業務並不是長遠之道。因此，他毅然決定將嶢陽從茶行商號轉型成為品牌，並在長春路開設旗艦店，開創了一條與傳統茶行不同的道路。

嶢陽茶行店面在設計上融合了古典與現代時尚的元素，更在店裡保留品茗空間，與顧客拉近距離。（圖/嶢陽茶行提供）

首先為了營造出舒適的購物體驗，嶢陽茶行的裝潢風格與傳統充滿貨架的茶行大相逕庭，彷彿是一個高端的時尚品牌門市。王端鎧表示，茶行的顧客都是會一再回來的老朋友，為了讓回訪的客人都能感到賓至如歸，他邀請東海大學建築系主任曾成德擔任嶢陽長春旗艦店的設計顧問，將嶢陽茶行與台灣茶的悠久歷史巧妙呈現在環境中。接下來的門店也都依此融合古典與現代時尚的元素，讓顧客可以慢品味茶品的特色和風味，享受茶的芳香與餘韻。

嶢陽茶行的長春旗艦店將精緻的茶禮與台灣著名陶藝名家創作的頂級茶壺一起展示，充份營造出獨特的茶文化品牌空間。（圖/嶢陽茶行提供）

王端鎧不僅大幅改裝嶢陽茶行的門店裝潢，還將茶禮與台灣的茶文化結合，營造出獨特的品牌空間。例如在長春旗艦店的二樓，就擺設多達數十款由陶藝名家製作的精品茶壺，每只茶壺價值動輒數十萬元，精緻的程度令人驚嘆不已。這些出自台灣著名陶藝名家之手的茶壺巧奪天工，有部份也被收錄在「台灣新百壺」系列中，展現出它們的高端與稀有。王端鎧拿起每一只經典茶壺，都能談論其背後的故事和源起，值得熱愛茶藝的人前來一探究竟。

王端鎧指出嶢陽茶行展示的頂級茶壺，部份也被收錄在「台灣新百壺」系列中，讓門店空間成為茶文化與藝術結合的頂級展現。（圖/嶢陽茶行提供）

作為承接百年家業的經營者，王端鎧融合了「東方品茗文化」和「西方時尚品味」，展現了創新的經營風格。除了在門店的裝置展現用心，在產品包裝、設計風格上也注入創新元素，時尚的茶罐包裝，顛覆了一般大眾對傳統茶罐的印象，除了根據不同的旅客需求，推出現代化環保包裝以迎合歐美旅客的喜好，他們還推出了方便沖泡的原葉茶包，迎合了年輕顧客的需求。

然在新冠疫情爆發，各國封鎖入出境期間對全球旅遊業造成了巨大的影響，也對嶢陽茶行的經營帶來了巨大的壓力。面對這種情況，王端鎧採取了謹慎評估的策略，決定將主要精力放在員工內訓上，同時也為未來預計的旅遊觀光回暖做好充分準備。為了應對國際觀光客的需求，嶢陽茶行的門市接待人員都具備良好的外語能力，能用日語、英語接待來訪的外國賓客，除了充分理解來訪旅客的購物需求。更能讓各國的旅客在購物體驗中感受到賓至如歸的氛圍。

嶢陽茶行的成功轉型經驗彰顯了王端鎧對於茶文化的熱愛和對市場趨勢的敏銳洞察力。王端鎧強調，要讓品牌面對消費者，致力打造好的產品、好的環境仍是重要關鍵，嶢陽茶行將致力奉行「以客為尊」，讓更多外國顧客更深入地了解和欣賞台灣茶文化的魅力。