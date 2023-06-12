新加坡籍7歲男童西門商圈走失 警10分鐘助團聚

新加坡籍王姓夫妻，4日來台旅遊，11日下午5時許與7歲兒子到西門町逛街，因假日人潮壅擠，男童與父母走散，母親慌忙走進萬華分局西門町機動派出所報案，並稱孩童沒有攜帶行動電話且一家人語言及路況皆不熟悉，希望警方協助，員警立即安撫旅客情緒並通知線上警力加強查找，10分鐘後找到男童，結束這趟在國外迷路的驚魂記。

西門町派出所警員林宗德、劉智遠到場得知新加坡籍ONG姓（王姓）一家人至西門町商圈遊玩，因假日人潮眾多，一時不察，回過頭驚覺男童已不見蹤影，員警獲報後立即協助查找，同時間也接獲民眾來電稱孩童疑似迷路，經警方比對後確為王童，團圓後王父在派出所內激動的落淚擁抱孩童，歡喜之情溢於言表，並對警方熱心積極之服務態度甚表讚賞。

萬華分局提醒民眾西門町觀光商全人潮眾多，務必留意孩童是否緊跟身旁，如不慎與家人走散請勿慌張，可撥打110報案專線請求警方協助，警方將秉持侍民如親的精神積極協助。