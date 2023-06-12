據觀察者網報導，當地時間6月11日至12日，中阿合作論壇第十屆企業家大會在沙烏地阿拉伯首都利雅得舉行。當天，參加會議的沙烏地能源大臣阿卜杜勒-阿齊茲．本．薩勒曼（Abdulaziz bin Salman）明確表示，中國大陸的石油需求仍在增長，沙烏地希望把握機遇和中國大陸合作，而不是競爭。針對西方國家對沙中兩國關係日益密切所表露出的「懷疑心態」，他更是直言選擇「無視」，因為對他而言，「只會去遍地機遇的地方」。

事實上，在美國國務卿布林肯日前訪問沙烏地期間，沙烏地外交大臣費薩爾也當著他的面毫不避諱地提及對華關係重要性，並強調沙中合作關係「可能會加強」。布林肯則回應稱，美國「不要求任何人在中美之間做出選擇」，「但我認為美國仍然是該地區（中東）大多數國家的首選合作夥伴」。

美媒《紐約時報》認為，拜登政府一直試圖「挽回」沙烏地，但沙烏地已用行動明確表示，沙烏地不會在國際權力鬥爭中「選邊站」，而是致力於維護與各國的友好關係。

報導稱，一個是全球最大的石油出口國，一個是全球最大能源消費國，沙烏地阿拉伯和中國大陸的雙邊關係正是以石油為基礎的。然而，隨著兩國政治關係的升溫，美國方面聲稱，擔心沙中在安全和敏感技術領域的合作也有所加深。

當被問及有關沙中雙邊關係的批評聲時，阿卜杜勒-阿齊茲．本．薩勒曼說：「我實際上無視它（有關質疑），因為作為一個商人，現在機遇在哪裡，你就會去哪裡。」他補充稱：「我們不必面對任何與我們或其他人有關的選擇。」

就在今年3月，全球最大石油公司——沙烏地國家石油公司（Saudi Aramco，沙烏地阿美）宣佈了兩項重大交易，總額超1000億元人民幣，並鞏固其作為中國大陸最大原油供應商的地位。

3月26日，沙烏地阿美宣佈耗資122億美元（約合837億元人民幣）與北方工業集團、盤錦鑫誠實業集團在遼寧省盤錦市設立合資公司，並在中國大陸東北建設日產30萬桶的大型煉油化工聯合裝置。

3月27日，沙烏地阿美將以36億美元（約合246億元人民幣）收購中國榮盛石化10％的股份，該協議還包括沙烏地阿美向榮盛石化子公司浙江石油化工有限公司（浙石化）供應48萬桶／日的原油，為期20年。

「與其同中國競爭，不如同中國合作。」阿卜杜勒-阿齊茲．本．薩勒曼說：「中國的石油需求仍在增長，因此我們當然必須抓住其中的一部分需求。」

而針對沙美關係，這位沙烏地能源大臣去年10月在被稱為「沙漠達沃斯」（Davos in the Desert）的「未來投資倡議」大會（FII）上曾表示，在與美國的石油供應爭端中，沙烏地決定做一個「更成熟的人」。

阿卜杜勒-阿齊茲．本．薩勒曼當時還進一步指出，往日一直聽到美國要求沙烏地「站隊」的聲音，即要求沙烏地作出「支持或反對美國」的決定，他反問美國：「有沒有和沙烏地阿拉伯人民站在一起的餘地？」

一段時間以來，中國大陸和沙烏地阿拉伯的經濟聯繫不斷取得積極進展，已成為沙烏地最大的貿易夥伴。去年12月，中沙兩國相繼舉行了「中國－阿拉伯國家峰會」、「中國－海灣阿拉伯國家合作委員會峰會」和元首會晤，並簽署了共建「一帶一路」倡議與「2030願景」對接實施方案。

特別是在此期間，中方不但表示願同沙方加強能源政策溝通協調，擴大原油貿易規模，加強勘探開發等合作，還在首屆「中國－海灣阿拉伯國家合作委員會」峰會上表示，將繼續從海合會國家擴大進口原油、液化天然氣，加強油氣開發、清潔低碳能源技術合作，開展油氣貿易人民幣結算。

路透社指出，隨著中沙兩國關係發展勢頭良好，這也提高了中國大陸同海灣阿拉伯國家合作委員會之間簽署自貿協定的成功前景，該談判自2004年以來就一直在進行之中。

當天，沙特投資大臣哈立德．法利赫（Khalid Al Falih）也表示，隨著該地區開始向非石油經濟領域多元化，任何協議都必須保護新興的海灣工業。

法利赫說：「我們需要讓我們的產業能夠出口，所以我們希望所有與我們談判自貿協定的國家都知道，我們需要保護我們的新興產業。」對於這一協定，他也希望盡快達成，並表示，中國大陸是阿拉伯國家重要的發展夥伴，阿中穩步提升的貿易往來為雙方未來的投資合作描繪了光明前景。

據悉，中阿合作論壇第十屆企業家大會以「中阿攜手、共創繁榮」為主題，將圍繞貿易、金融、基礎設施、能源、綠色產業等議題展開交流研討，以期凝聚共識、增進務實合作，有來自20餘個國家的逾3000名代表參會。