美國自去年以來加大對南海局勢的介入。在此背景之下，南海周邊個別國家的心態隨之發生微妙變化。南海已然成為美國實施「印太戰略」的重點區域，美國主導的美日印澳「四邊機制」及「奧庫斯」等地區安全框架讓南海地區更趨軍事化的同時，也愈發顯現出對抗性的一面。東南亞個別國家在美國等域外勢力的鼓動下，在南海爭議地區的動作也有所增多，給南海和平穩定帶來負面影響。海南師範大學海上絲綢之路研究院研究員劉鋒今天在《環球時報》撰文稱，南海國家應警惕「囚徒困境」。

文章稱，美國並非南海域內國家，也不是《聯合國海洋法公約》締約國，但它一再拿南海問題說事，蓄意挑撥中國與東協國家關係，目的再明顯不過。因為南海越是「有事」，風浪越大，美國就越容易找藉口介入南海紛爭，進而達到其地緣政治目的。

文章稱，對比而言，中國作為南海最大沿岸國和南海航道的主要使用國，比任何國家都更重視南海和平穩定以及航行與飛越自由。中國既是南海和平穩定的堅定維護者，也是南海合作發展的積極倡導者。中國有關南海的言行不僅考慮自身權益，也會兼顧其他聲索國的正當利益，特別是東協國家的整體利益。但在當前南海這種「我欲靜」而「外風、歪風不止」的態勢下，維護南海和平穩定依然任重道遠。這就需要中國和東協國家繼續共同努力、攜手並進，當務之急則是撥開迷霧、認清形勢，避免陷入美西方國家設置的「戰略陷阱」。

文章稱，一方面，對於中國而言，要跳出美西方長期以來設定的「中國究竟是要南海還是要東南亞」等話語陷阱。這顯然是基於「西方中心主義」思維和「國強必霸」戰略定式而對中國行為方式主觀臆斷的結果。事實是，中國人歷來崇尚「和為貴」、「和而不同」等理念，中國走和平發展道路決定了中方必然要和周邊國家和平相處、共同發展，這也是中國順應時代潮流、走向現代化的必然要求。

文章稱，回歸到南海議題，儘管它不是中國與東協之間的問題，也不是中國與部分東南亞當事國關係的全部，但南海問題無疑又是中國與東協關係發展所回避不了的。為南海長治久安計，中方一直積極推動南海問題回歸其本源和實質，促使南海部分議題脫敏，主動推動南海爭議問題與中國東協關係發展相脫鈎。同時，對美國戰略界曲意製造的所謂「中國究竟是要南海還是要東南亞」等諸如此類的二元對立問題，中方一直並將繼續有針對性地進行解構，開誠布公地予以駁斥回擊，以進一步在「南海行為準則」磋商等合作議程上增信釋疑，為中國與東協國家關係發展注入新動力。

文章稱，另一方面，對東南亞有關當事國而言，有關各方要特別注意避免陷入南海紛爭的「囚徒困境」，即一味謀求自身利益最大化但最終適得其反。特別是有關當事國要高度警惕美國布設的「地緣政治陷阱」。例如，美國慫恿鼓譟某些南海爭議當事國與中國角力對抗，聲稱能夠提供各種支持，但南海周邊國家應該繼續保持一直以來的清醒認知，即作為美國的附庸是危險的，充其量只能成為美國在南海的「馬前卒」或「棋子」。美方類似的頗具煽動性、誤導性的承諾最終只會令當事國因小失大，類似例證並不少見。說到底，美國是為護持單極霸權的一己之私，不想也越來越難做到提供真正的國際安全公共產品，美國在南海問題上的所作所為本質上是以犧牲別國安全來實現自身利益訴求。而南海成為大國競爭的前沿甚至火藥桶，根本而言不符合中國和東協國家的共同利益。

文章稱，有鑒於此，中國一直以南海治理引領者的擔當，培育和推動南海周邊國家的命運共同體意識，協商構建行之有效的共同政策和制度安排，以時不我待的緊迫行動推動南海治理。儘管南海爭議短期之內難以解決，但只要中國和東協國家秉持相互尊重、互利合作等基本理念，南海局勢就能避免生亂生戰，南海域外大國再怎麼煽風點火也都將是徒勞，南海地區和平發展紅利將得以切實維護。