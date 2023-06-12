男星黃文星自2007年參加選秀節目《超級偶像》出道，之後陸續發行專輯，更在2011年獲得金曲最佳台語男歌手獎殊榮，接著，他也將事業版圖拓展至戲劇，在八點檔中精湛的演技深獲劇迷喜愛；而他昨（11）日在社群分享和「零負評女神」林依晨的合照，此外，他還曬出兩人15年前合作戲劇的舊照。

黃文星昨（11）日在社群分享與林依晨的合照寫下「因一部戲的緣分，相隔15年後又再度相聚，可以在如此溫馨的場合帶給大家歡樂，真的很榮幸」而兩人是因合作過偶像劇《我的億萬麵包》認識，該劇也是黃文星首部演出的戲劇作品，如今兩人再次同框，是因為林依晨的阿嬤喜歡看八點檔，而最喜歡的演員就是黃文星，所以林依晨特別在阿嬤生日時替她圓夢追星，黃文星也排開戲劇拍攝到場祝賀。

此外，黃文星在IG限時動態中曬出當年與林依晨、鄭元暢、張睿家、張家慧出席《我的億萬麵包》宣傳活動的照片，文中他雖自嘲：「15年後，我變成大叔了」但多數網友看過後，都大讚兩人都沒有變。

黃文星（左起）、張家慧、張睿家、林依晨、鄭元暢過去曾合作戲劇。(圖／黃文星IG)

貼文曝光後，許多粉絲留言「文星幫依晨的阿嬤慶生，真感動又溫暖，帥氣讚喔!」、「好懷念喔，想再回顧這部戲」、「真的很棒，我們家的人也都喜歡文星，唱歌好聽演戲棒」、「期待文星和依晨能合作一部戲演情侶，青春回憶我的億萬麵包」」、「默默過了15年，文星第一部戲就很會演了」。