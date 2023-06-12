大多數女生在談戀愛時，都希望分分秒秒和對方黏在一起，但這樣的相處方式未必每個男生都能接受，《摘星工廠》運勢專欄指出，獅子男、射手男、雙子男不喜歡女友太過黏人，若還要被查行蹤和報備，甚至被盯著盤問，會使他們非常反感。

▍獅子男

即使談了戀愛，獅子男照樣會把自己的面子擺在第一位，有個黏人型女友，獅子男雖然還能接受，但假使女友沒事就查行蹤，行程都要向對方報備，會讓他們覺得沒面子，特別是在朋友聚會的場合，被女友盯著盤問，簡直顏面掃地。

▍射手男

射手男天生愛好自由，他們最反感的就是被女友查行蹤，如果整天被女友纏著，會讓射手男感覺受到束縛，沒時間做喜歡的事情，還會動不動被女友盤問，重視自由的他們這時就會和對方說，很煩、拜託，自己就不能有一點個人時間嗎？

▍雙子男

雙子男對自由有著無比強烈的渴望，談戀愛並不意味著要放棄自由，希望女友能適當的「放養」自己，不可管太嚴、太黏自己，有這樣想法的雙子男，怎麼會喜歡女友動不動就查行蹤，甚至用質疑的口吻來盤問他們呢？