華安糖尿病足潰瘍新藥ENERGI-F703，在美國進行的臨床三期試驗將開始收案，目標將收230名患者，預期明年中進行期中分析，明年底將完成收案並解盲。

華安ENERGI-F703糖尿病足部潰瘍凝膠及ENERGI-F701防止落髮外用液劑已完成美國及台灣二期臨床試驗，ENERGI-F705為治療巴金森氏症新藥、及ENERGI-F703EB為治療遺傳性表皮鬆解性水皰症(俗稱泡泡龍)外用軟膏，正在進行IND送件前評估及資料準備。

華安醫學主要從事各類小分子藥物開發，目前已發展應用於傷口照護(Wound cares)、新陳代謝疾病(Metabolic syndromes)、發炎性疾病(Inflammation diseases)、神經退化性疾病(Neurodegeneration diseases)與其他醫學治療領域(other diseases)等新藥開發項目。