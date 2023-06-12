美國與中東盟友沙烏地阿拉伯被認為關係日漸疏遠，我國駐紐西蘭前代表介文汲指出，日前沙國在美國國務卿布林肯（Antony Blinken）到訪之前，靠著與伊朗重啟使館等3招，讓他還沒抵達當地，就已灰頭土臉、顏面盡失。

沙烏地阿拉伯與伊朗6日正式重啟關閉7年的伊朗駐沙國大使館，此外，沙國與伊朗還將與其他中東國家組成聯合海軍，法國媒體《回聲報》認為，沙國正逐漸與美國疏遠，並進一步向金磚國家靠攏；《華盛頓郵報》則報導，沙國王儲沙爾曼（Mohammed bin Salman）稱，不會再與美國打交道；《半島電視台》更以「中東：再見美國，你好中國？」（The Middle East：Goodbye America, hello China？）作為新聞標題。

介文汲昨（11）日在中天政論節目《前進戰略高地》指出，沙烏地阿拉伯靠3招，就讓布林肯到達沙國前顏面盡失。首先，是在布林肯到訪前不久，沙國熱烈歡迎與美國關係惡劣的委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）到訪，沙爾曼王儲在與他見面時，還充滿了笑容。

而沙烏地阿拉伯的第2招，介文汲表示，是在7日重啟伊朗駐沙國大使館；第3招則是宣布沙國石油7月起減產減產，由每日1000萬桶降至900萬桶。介文汲認為，沙國的做法「就是外交」，它不必口出惡言，只靠著上述招數，就讓布林肯灰頭土臉。

介文汲分析，美國現在會有這種境遇，是因它2021年從阿富汗撤軍後，進行了全球戰略轉移，將其他地方的軍力與能量，轉移到亞太地區，以及美俄兩國之間持續的惡鬥，導致中東國家認為，現在是個可以將美國勢力趕出中東的難得機會。