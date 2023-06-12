東嶼坪七尺門內海域因在灣內，水域安全平穩許多。（許逸民攝）

滯留鋒面徘徊，加上西南風逐漸增強，台灣各地天氣都不穩定。澎湖有一群包船到澎湖南方四島海洋國家公園遊玩的旅客，昨下午在要飽覽有海底薰衣草森林美譽的東吉海底珊瑚礁風光時，就遇到海流作祟，下海的潛客，一群群被海流帶走四散，還好船家機警，趕緊起錨逐一拉回船上。

這群旅客是參加澎湖縣政府社會處舉辦的勞工學苑列車，活動開放15歲以上在職或非在職勞工報名，人數限額42名，由於報名又免費，因此甫開放報名就被秒殺。昨日一群人搭船開抵南方四島的東吉和東嶼坪，進行團體協商與勞資會議宣導，並舉行東嶼坪七尺門和東吉薰衣草森林兩處海底生態浮潛。

原本行程順利，途經四角嶼、雞籠嶼、桶盤嶼、虎井嶼、過望安和將軍的航道，並飽覽頭巾嶼燕鷗盤旋。一早在東嶼坪浮潛與導覽也都相當盡興，不料下午到素有海底薰衣草森林美譽的東吉嶼浮潛時，因南流潮流過強，從船上逐一下海要浮潛的人員，一組一組就莫名其妙被往外帶，負責導覽和安全戒護的教練也傻眼，猛踢水還是離目標物越來越遠。

還好，留在船上的船家和戒護人員，也發現不對勁，一組組的浮潛客不但沒往薰衣草森林處靠近，反而離岸越來越遠被往外海帶，還有人揮手求救，於是也趕緊起錨馳往救援。其中部分人還被漂往礁岩區，但因水深不足，怕船觸礁，則由船上戒護教練攜帶繩索，踢著蛙鞋靠近，再將整組人員拖近船，順利將整組人員逐一救上船。

慶幸的是，澎湖縣政府社會處依照規定，要求下水者身著救生衣，同時業者也提供保麗龍浮具讓浮潛者攀附，並由專業教練帶領，而且每個教練負責每分組4-8人，才讓活動畫下圓滿句點。

雖然過程有驚無險，但上船後的浮潛客還是沒被嚇到，倒是對無緣得見這海底夢幻美景感到抱憾，還跟隨行社會處人員反應，看何時要再「補辦」。