清潔隊員操作破碎機遭零件壓傷 雙腳骨折送醫

54歲黃姓清潔隊員今（12日）上午9時許，在新北市新莊清潔隊內操作破碎機時，不慎被破碎機上面的零件壓傷，警消獲報抵達，黃男意識清醒，雙腳疑似骨折，緊急送往亞東醫院急救，詳細事故原因待進一步釐清。

消防局第二救災救護大隊表示，如該案嚴重受傷意外發生，立刻通報119，在患者所處環境無立即危險情況下，建議不要任意移動患者，避免傷勢加劇。

環保局表示，已立即將清潔隊員送醫救治，無生命危險，正進一步調查事故發生原因。