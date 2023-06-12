美國聯合航空公司的田姓女空服員，2018年入住公司簽約的台灣某家星級大飯店，她外出時因飯店大廳外高低落差踩空受傷，她提告求償，台北地方法院認定，飯店未於落差處設置警示裝置或標語，致田女受傷，判決須賠償44萬多元。可上訴。

田女提告主張，她是美國聯合航空公司的空服員，2018年10月30日降落台灣，並於當天晚上入住聯合航空簽約的大飯店，預定於同年11月1日返回美國；2018年10月30日晚間，她步出飯店大廳外欲前往附近之夜市，因飯店門外燈光昏暗，又逢下雨致使地面濕滑跌倒。

她說，飯店沒有在原始設計之地面高低落差邊緣，放置警告標示或其他安全防範措施，也沒有派員提醒應注意該高低落差，致她因照明不足，無法即時察覺而踩空重心失衡，受有肩膀、手腕、膝蓋及腳板等多處傷勢，也因此留職停薪無法工作，飯店須賠償損失。

台北地院認為，飯店沒有在地毯邊緣放置警告或注意標示提醒往來之人，飯店門前之通道存有高低差，且未於落差處設置警示裝置或標語，已不符合當時科技或專業水準可合理期待之安全性，判決須賠償田女薪資損失及慰撫金等共44萬4995元。