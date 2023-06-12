工紙龍頭正隆（1904）公布5月營收36.11億元，月、年雙減。董座鄭人銘表示，國際景氣未見明顯復甦，將審慎看待後市發展；但布局腳步不停歇，將持續投資台灣、越南，今、明兩年每年資本支出約70～80億元，積極掌握未來景氣回升後，全球紙包裝需求蓬勃發展的契機。

正隆今年5月營收36.11億元，月增13.5％、年減7.99％；累計前五月營收169.73億元，年減10.95％，主要受到台灣外銷連九黑，以及大陸、越南出口市場低迷影響。

正隆在台灣、越南、大陸都有生產基地，去年營收占比分別約68％：16％：16％。台灣內銷市場需求穩定，5月到9月進入紙箱出貨傳統旺季，隨著天氣漸熱帶動蔬果、飲料礦泉水紙箱用量，加上國人放假趴趴走增加消費刺激紙箱需求，即使外銷不佳，正隆今年前五月台灣營收減幅僅個位數，反觀正隆在大陸、越南業績有近二成衰退。

儘管業績受影響，但好消息是近期紙漿等原物料價跌，紓解成本壓力，在市場需求不振，工紙原紙與紙箱喊漲機會不大下，讓正隆可以維持一定程度的獲利空間。

正隆總座張清標指出，自2019年啟動「智紙4.0」，已耗資上百億元走向智慧創新，以S.M.A.R.T 五大低碳策略，極大化以再生循環為利基的碳中和能力，擴大永續包材產線。

正隆去年完成126億元ESG低碳聯貸案簽訂，持續拓展海內外據點，包括北越北江紙器今年上半年陸續投產，預估越南市場第四季慢慢變好，同時在平陽造紙廠規劃五期籌設第三條工紙產線，預計2025年投產，目標成為越南首家百萬噸級一貫化國際紙廠。

同時，為提升綠能競爭力，正隆大園造紙廠沼氣發電系統去年第四季商轉，年發電量1,900萬度，全台最大高效能竹北廠年發電量1.26億度生質熱電系統，也於今年上半年商轉，后里廠沼氣綠電系統預計明年啟用，並通過后里廠投資30億元增設120噸生質能鍋爐，預計2026年啟用，年減碳量80,000公噸。