女星楊繡惠昨（11日）在臉書自爆，剛跑通告時被人欺負，還說：「我真的以前是被欺負上來包括你看一些節目說繡惠姐多好，都是他們唾棄我的」，她雖未指名道姓，但看出對方是女藝人，發文掀起一陣風波，有網友就留言：「整天GGYY又不敢指名道姓」、「有年紀了要有度量（肚量），過了就算了」，對此，楊繡惠也回應了。

楊繡惠昨深夜突發文：「我永遠記住！我剛出來跑通告，有誰欺負我現在我茁壯了，她人呢？謝謝老天爺幫忙」，雖然沒有指名道姓，但看出對方是女藝人，她之後又寫：「我真的以前是被欺負上來包括你看一些節目說繡惠姐多好，都是他們唾棄我的」。

楊繡惠發文吸引不少網友抽絲剝繭，當起鍵盤柯南，翻出18年前小S和蔡康永主持的《康熙來了》片段，把矛頭指向同場來賓寇乃馨、曲艾玲，對此，寇乃馨、曲艾玲都駁斥，強調沒有這件事，楊繡惠也出面澄清，不是寇乃馨和曲艾玲。

楊繡惠臉書全文。（圖／楊繡惠臉書）

有網友就勸「既然說了，就直接說，免得受害人更多」，還釣出楊繡惠回應：「說了不是害了她們嗎？雖然我很生氣，但人家也要生活啊！我自己發洩一下就好了」，也有人留言酸：「整天GGYY又不敢指名道姓」、「有年紀了要有度量（肚量），過了就算了」，對此，楊繡惠就回擊：「我在我自己臉書寫，你不要來看啊」，至於網勸她要放下，楊繡惠則說：「我如果沒算了就公佈姓名了」。