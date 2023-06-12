位於中正區重慶南路肉多多。（台北市衛生局提供）

頂呱呱忠孝東路店。（台北市衛生局提供）

台北市衛生局抽驗81件手搖飲冰品、食用冰塊及配料，7件飲冰品不符合規定，包含清原芋圓的去冰茉香綠茶、肉多多供應北海道牛奶風味冰淇淋、吉龍糖阿里山青茶及頂呱呱紅茶雪泥，都被驗出超標的腸桿菌科，衛生局12日表示，已依法裁罰業者3萬至4萬元罰鍰。

根據不符合規定名冊，清原芋圓台北天津店販售去冰茉香綠茶，驗出8.6x10^2 CFU／mL 腸桿菌科，超過10 CFU／mL標準值；位於中正區重慶南路上肉多多供應北海道牛奶風味冰淇淋，檢出50 CFU／mL腸桿菌科；吉龍糖的阿里山青茶驗出1.6x10^5 CFU／mL腸桿菌科；頂呱呱忠孝東路店販售紅茶雪泥，驗出7.0x10^2 CFU／mL 腸桿菌科。

衛生局表示，此次抽驗70件冰品、食用冰塊及飲料，檢驗沙門氏菌、腸桿菌科、大腸桿菌、大腸桿菌O157：H7，另抽驗11件粉圓、椰果、茶凍、粉粿等配料，視性質檢驗防腐劑、著色劑。

衛生局指出，初驗22件飲冰品不符規定，經通知業者限期改善，複驗仍有7件產品不符規定，衛生局已依違反《食品安全衛生管理法》第17條及同法第48條第8款規定，處分製造業者新台幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

衛生局表示，腸桿菌科被用來作為監測水、飲冰品及食品衛生指標之一，或是製程有無衛生缺失的重要指標之一。如超過標準，代表製作過程的衛生狀況、食材、器具及包裝過程可能遭受污染，或工作人員個人衛生狀況不佳所造成，至於常溫保存更是微生物繁殖的最佳環境，過高的腸桿菌科會進而影響飲冰品品質及減少其保存期限。

衛生局提醒業者應重視製作過程、環境衛生及自主管理情形，包括產品品質衛生、人員衛生等，從業人員應重視個人衛生做好定期體檢，注重手部清潔消毒，若有傷口則需妥適包紮處理，並戴上不透水手套。注意冰箱儲存溫度管控，食材適量準備，未使用者適時冰存；定期更換製冰機或飲水機濾心等衛生自主管理工作，以確保消費者權益。