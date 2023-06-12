觀察指數近兩日狀況，特選台灣科技優息指數相對抗跌領漲

資料來源：臺灣指數公司。資料日期：2023.6.9 。成分股可能因指數成分調整而變動。

依復華投信官網公布的資料顯示，目前「特選臺灣科技優息指數」成分股權重前十大分別為技嘉、緯創、佳世達、廣達、聯陽、光寶科、新普、華擎、頎邦、華碩。

00929前十大持股6/9掛牌上市首日收盤價及漲跌

資料來源：CMoney，2023/6/9。

復華投信表示，00929所追蹤的指數為「特選臺灣科技優息指數」，百分百聚焦優質科技電子股，由於主要成分股多為AI熱門概念股，帶動今年來指數上漲達36.26%(Cmoney統計截至2023/6/8)明顯優於加權指數、電子類指數的18.85%、24.49%，加以月配息收益分配機制，將是掌握AI造浪台股電子供應鏈商機大爆發、輕鬆打造每月現金流的首選。

根據復華投信官網公告，00929掛牌上市後將於7月19日進行首次除息，投資人若想參與該次配息，最晚須於7月18日前買進，並於8月14日領息；若投資人想分批進場做中長期投資，現階段可至元富、兆豐、統一等券商進行定期定額布局。

復華台灣科技優息ETF(00929)經理人許忠成表示，「特選臺灣科技優息指數」成分股有40檔，鎖定上市櫃市值前200大且達50億元之電子科技類股，從流動性及股東權益報酬率、現金股利、波動度、本益比及股息變異性等基本面指標篩選，兼顧股息殖利率與獲利穩定性，並排除波動度最高與股利變動大的科技股，每年6月調整指數成分一次。

許忠成表示，儘管目前台灣經濟基本面仍處於調整階段，電子產業亦在庫存調整中，不過隨AI科技應用崛起，各大廠競爭投入，相關軟硬體需求大增，台灣身為AI相關供應鏈重要生產基地，將為台股科技電子股挹注新的成長動能。00929成分股囊括AI應用、電動車、儲能等未來具成長潛力產業題材，可望搭上這波浪潮，全方位掌握台灣最具競爭力產業趨勢，追成長、顧收益。

特選臺灣科技優息指數與台股大盤報酬比較

資料來源：Cmoney，還原息統計至2023/6/8，單位：%

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