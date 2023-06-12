因應機車格不足，高雄駁二藝術特區公園停車場增加畫設441格機車停車格。（高雄市交通局提供／崔正綱高雄傳真）

高雄駁二藝術特區常舉辦活動，許多民眾都會騎車參加，但由於停車場251格機車格總是供不應求，導致民眾停車困難。為此，高雄市交通局觀察一旁大型車格過剩，透過文化局與在地協調，將保留10個大型車格，其餘共畫設成441格機車格，提供民眾付費使用，

駁二是高雄常舉辦大型活動、各類展演活動的首選之地，每年活動都吸引許多人到場參加。由於不少民眾都是自行騎車前來，導致緊鄰駁二藝術特區大勇倉庫群的公園停車場251格機車格供不應求，若搶不到車位的民眾，除了騎到更遠地方停放外，還可能會將車違停在路邊，影響交通。

交通局為此，雖然在連續假日將大型車區域臨時改為停放機車來因應，但經過多次觀察，發現30格的大型車格都停不滿，明顯過剩，故跟文化局與當地做協調、溝通，保留了10台大型車格，其餘20格畫設成441格機車格，解決機車停車問題，今日起正式上線，總數達到692格；也對大型車區域破損鋪面同步整修，提供更安全、舒適的上下車環境。

交通局表示，擴建的停車格避免長期占用及停放無牌車、廢棄車、廣告車，上線後同步納入機車停車收費（每次15元）管理；而停車場周邊道路（大義街、必信街與新化街等路段）原本免費的89格機車格，同步於今日起並同納入機車停車收費（每次15元）管理。

交通局呼籲，駁二周邊亦有捷運、輕軌、及公車，現已推出MeNGo月票399方案，呼籲民眾多搭乘大眾運輸外出，免去尋找車位之苦。