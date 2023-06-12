陽明交通大學出版社出版的《從茅細孲仔到台灣創投天王：邱羅火口述歷史》於年初上市至今銷售破千本，已在5月2刷，且受到新加坡、中國大陸讀者跨海訂購，本書不只是1本勵志的人生故事，也是經營管理的創業寶典，適合每個對生命有感，對生活迷惘的人細讀。

陽明交大指出，書中主角邱羅火為投資過380餘家公司的台灣創投界大老、交大傑出校友，並為台灣赴美受訓的第1批半導體人才，更曾協助建立國家標準實驗室，創業有成後不吝投注心力在回饋母校及社會公益。

今年他將其一生如何成長於貧困、中年投身創投界的心路歷程寫成《從茅細孲仔到台灣創投天王：邱羅火口述歷史》一書，當中除了看到其不改「直球對決」的直爽性格，暢談對母校的殷切期望，也可看到台灣半導體40多年發展。此外更提到曾輔導多家公司併購、上市重整的成功與失敗案例，將這些經驗與觀點分享後輩。

聯電榮譽副董事長宣明智也特別為此書作序，文章寫道邱羅火在台灣產業發展逐漸步上軌道之際，放棄自己在工研院的大筆退休金，以42歲高齡創業，而且很快進入台灣創投界前段班。

曾有媒體報導邱羅火的富鑫創投，為台灣創投界的四大天王，在他事業有成後，更竭力回饋社會與母校，像是動員業界人脈發動募款等。「吃人一口，還人一斗」是邱羅火常掛在嘴上的話，而且永遠做的比說得多。

邱羅火也於書中提到，自己從交大畢業後進入工研院，與胡定華、曾繁城等赴美國無線電公司（RCA）受訓，為台灣帶回IC製程技術，見證台灣PC產業的發展。

邱羅火說，他對母校的態度是直球對決，「對就做，不好就檢討」，而宣明智則說「飲水思源」這句交大校訓，邱羅火比任何人都努力實踐。

值得一提的是，這本口述歷史也是陽明交大有感於邱羅火對母校及高等教育實務，提供有遠見的建議與看法，而邀請其將其畢生精采故事與人生智慧化為口述文字，傳授下一代，期以他腳踏實地與創新冒險的經驗及觀點，作為讀者與社會大眾的學習典範。