民進黨性騷事件燒不停，近日網路社群DCARD有文章指稱自己在擔任陳其邁國會助理時遭人抓胸性騷，隨後卻被陳被迫辭職，導致她身心受創，要求陳道歉。對此，陳其邁表示，對於助理遭受傷害，他深感抱歉也相當自責，但當事人在網路敘述的文字與事實有所出入。

爆料者在DCARD發文表示，陳其邁任立委時，自己擔任其助理，某天下班騎著腳踏車準備返回住處，停等紅燈時，發現有個形貌猥瑣、騎著機車的中年男人一直盯著她，隨後她的右胸被人重重抓了一把，並把她撞倒在地，她反射性大罵了一聲，男子立刻騎著機車飛馳逃跑。

爆料者指出，事發後，她的精神狀況陷入泥沼，每天都好想割掉右乳，覺得它髒掉了，但約2周後，她接到陳的另名鄭姓助理電話，表示「委員要妳到辦公室辦離職手續」，甚至更補刀，「委員說這個月薪水誤撥了，請妳歸還」。

爆料者怒批，這些年，每次看著電視上的他，明明是個冷血狡獪的人，卻披著「暖男」的外衣吃香喝辣、飛黃騰達，不禁感嘆老天有眼嗎？ 她離開政治圈很久很久了，一直都過著波瀾不驚的平靜人生，看到了最近新聞每天不斷放送年輕女孩勇敢站出來指證侵害她們的加害者，20多年前破掉的心結痂的傷口在隱隱作痛，「我自己也有女兒，作為一個媽媽，必須為自己勇敢一回，也為女兒勇敢一回。陳其邁，你欠我一個道歉。」

對此，陳其邁表示，這件事是在1998年發生，對於助理在下班回家途中發生的事情，他們都覺得非常遺憾並感同身受，他作為當時的老闆，心裡也非常自責並感到抱歉。

但陳其邁補充，當事人在網路上敘述的內容跟當時的實際狀況有一些出入，當時事發後除了就醫，相關後續也都有處理，並立刻由另名助理護送她回家，休息了大概2個多月，因為後續有一些工作的狀況，大約2個月她才辦理離職，並非當事人所說的2周。

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