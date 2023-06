中國大陸國防部國際軍事合作辦公室安全合作中心前主任,清華大學戰略與安全研究中心研究員周波表示,如果中美的共識是避免衝突,那雙方可能已經身陷一場新冷戰。談及台灣問題,周波則認為,只要北京認為和平統一仍有可能,台海一戰就並非無法避免的,迄今北京還未失去耐心。

周波日前應英國 The Ambassador Partnership(《大使夥伴》)雙周刊邀請,在其網站《洞見》專欄,發表題為〈Are we already in a new Cold War ?〉的文章,而相關翻譯也在大陸觀察者網站上刊出。

周波直言,如果北京和華盛頓之間達成的唯一共識,僅僅是避免衝突,那麼我們大概已經處於一場新的冷戰之中。不過,這場新冷戰的不同之處在於,這是兩個巨頭之間的競爭,而不是兩個集團之間的競爭。

他認為,華盛頓無力領導一個反華聯盟,北京也無意領導全球南方反對美國。所有國家都會以務實的態度謹慎面對中國大陸和美國,在具體問題上就事論事,而不是盲目地選邊站隊。

而關於台灣成為下一個烏克蘭的說法,周波表示,只要北京認為和平統一仍有可能,台海一戰就不是不可避免的。迄今為止,北京還沒有失去耐心。這反映在幾十年來一貫低於中國大陸國民生產總值2%的國防預算上;也反映在中國大陸人民解放軍4月在台灣周邊的第二次軍事演習中。與時任美國眾議院議長裴洛西2022年訪台後的第一次軍事演習不同,北京在4月的反應更加謹慎克制,只進行模擬攻擊。

針對烏克蘭危機,周波認為,無論烏克蘭戰爭的結果如何,兩個趨勢很可能會繼續下去:西方影響力式微,「其他國家」進一步崛起。根據美國華盛頓的非政府組織自由之家的民意調查,西方民主在過去17年來一直在穩步下滑。與之相反,多個國家正在排隊加入上海合作組織和金磚國家。關於用本地貨幣而不是美元進行交易的討論日益熱烈。

「中國能否在2030年超過美國,成為世界最大經濟體,還有待觀察」。周波稱,西方主流觀點是,二戰後的國際秩序是西方主導的「自由主義國際秩序」。儘管許多規則、制度乃至機構,如國際貨幣基金組織、世界銀行和關貿總協定/世界貿易組織都是西方在二戰後設計和建立的,但它們都主要關乎經濟領域,不能涵蓋整個體系。

周波強調,國際秩序應該包括不同的宗教、文化、習俗、國家身份和社會制度等特徵。並且,它必須解決諸如全球化、氣候變化、疫情和核擴散等全球性問題。