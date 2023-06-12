中國大陸國防部國際軍事合作辦公室安全合作中心前主任，清華大學戰略與安全研究中心研究員周波表示，如果中美的共識是避免衝突，那雙方可能已經身陷一場新冷戰。談及台灣問題，周波則認為，只要北京認為和平統一仍有可能，台海一戰就並非無法避免的，迄今北京還未失去耐心。

周波日前應英國 The Ambassador Partnership（《大使夥伴》）雙周刊邀請，在其網站《洞見》專欄，發表題為〈Are we already in a new Cold War ？〉的文章，而相關翻譯也在大陸觀察者網站上刊出。

周波直言，如果北京和華盛頓之間達成的唯一共識，僅僅是避免衝突，那麼我們大概已經處於一場新的冷戰之中。不過，這場新冷戰的不同之處在於，這是兩個巨頭之間的競爭，而不是兩個集團之間的競爭。

他認為，華盛頓無力領導一個反華聯盟，北京也無意領導全球南方反對美國。所有國家都會以務實的態度謹慎面對中國大陸和美國，在具體問題上就事論事，而不是盲目地選邊站隊。

而關於台灣成為下一個烏克蘭的說法，周波表示，只要北京認為和平統一仍有可能，台海一戰就不是不可避免的。迄今為止，北京還沒有失去耐心。這反映在幾十年來一貫低於中國大陸國民生產總值2％的國防預算上；也反映在中國大陸人民解放軍4月在台灣周邊的第二次軍事演習中。與時任美國眾議院議長裴洛西2022年訪台後的第一次軍事演習不同，北京在4月的反應更加謹慎克制，只進行模擬攻擊。

針對烏克蘭危機，周波認為，無論烏克蘭戰爭的結果如何，兩個趨勢很可能會繼續下去：西方影響力式微，「其他國家」進一步崛起。根據美國華盛頓的非政府組織自由之家的民意調查，西方民主在過去17年來一直在穩步下滑。與之相反，多個國家正在排隊加入上海合作組織和金磚國家。關於用本地貨幣而不是美元進行交易的討論日益熱烈。

「中國能否在2030年超過美國，成為世界最大經濟體，還有待觀察」。周波稱，西方主流觀點是，二戰後的國際秩序是西方主導的「自由主義國際秩序」。儘管許多規則、制度乃至機構，如國際貨幣基金組織、世界銀行和關貿總協定／世界貿易組織都是西方在二戰後設計和建立的，但它們都主要關乎經濟領域，不能涵蓋整個體系。

周波強調，國際秩序應該包括不同的宗教、文化、習俗、國家身份和社會制度等特徵。並且，它必須解決諸如全球化、氣候變化、疫情和核擴散等全球性問題。